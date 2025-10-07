Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este conocido restaurante de comida mexicana regala tacos este martes en As Cancelas

Hoy 7 de octubre, celebra el Día Nacional del Taco en su local del centro comercial

Este martes, 7 de octubre, se celebra el Día Nacional del Taco

David Suárez

Santiago de Compostela

Los amantes de la cocina mexicana están de suerte este martes en Santiago. ¿El motivo? La celebración del Día Nacional del Taco que, desde el año 2013, coincide siempre con el primer martes de octubre. Por ello, una conocida cadena de restaurantes especializada en este tipo de comida regalará tacos durante todo el día en el Centro Comercial As Cancelas.

Restaurante Taco Bell en el Centro Comercial As Cancelas

Una promoción que, casi con toda seguridad, tendrá una gran acojida entre los fanáticos de estas tortitas de maíz, puesto que, en los últimos años, la gastronomía del país azteca ha experimentado un gran 'boom' de popularidad.

Hasta final de existencias

Hablamos de la cadena estadounidense Taco Bell que, a través de las redes sociales, ha anunciado que durante todo el día y hasta final de existencias, regalará un taco gratis a todos aquellos que se acerquen hasta su local de As Cancelas.

Además, también ha informado que entre los días 8 y 14 de octubre, todos aquellos que este martes se queden sin probar sus deliciosos tacos, podrán hacerlo al precio de 1 euro.

