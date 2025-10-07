Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora

Varios tramos de la autovía A-54, entre Lugo y Santiago de Compostela, seguirán limitados a 100 kilómetros por hora, y no a 120 -como es habitual en este tipo de vías de alta capacidad-, según ha informado el Partido Popular tras las preguntas por escrito formuladas por sus representantes en el Senado al Ejecutivo central.

Mediante un comunicado, los senadores del Partido Popular por la provincia de Lugo -José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano- aclaran que las preguntas formuladas en la Cámara Alta al Gobierno de España simplemente se “hicieron eco de las quejas de los conductores que emplean habitualmente esta vía, obligados a circular a una velocidad inferior de la habitual”.

“La respuesta del Gobierno se limita a indicar que la limitación de la velocidad -una excepción al límite habitual para autovías y autopistas en España- se deriva de la normativa vigente de trazado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”, de modo que “no es una medida de la Dirección General de Tráfico (DGT)”, precisaron.

Los populares también explican que el Gobierno no aclara si tiene previsto realizar alguna obra o corrección en el trazado para recuperar una autovía “con plenas capacidades”, lo que, a su juicio, demuestra la “falta de voluntad y conformismo” del Ministerio con una situación que “está generando malestar e incomprensión por parte de los usuarios”.

A la espera de que el Ministerio de Transportes finalice el trazado de esta autovía, concretamente el último tramo, entre Melide y Arzúa, los populares incidieron en el hecho de que “el Gobierno de Sánchez no fue capaz de cumplir ninguno de los plazos prometidos para finalizar esta autovía, el último de ellos superado en verano”.

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que la autovía entre Lugo y Santiago quedará lista antes de que finalice el presente año.