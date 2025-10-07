La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más

«Las obras van con mucho retraso con respecto a los plazos que nos marcamos cuando iniciamos el proyecto; los trabajos se han demorado más de lo previsto y para acelerar los tiempos hemos decidido cambiar de constructora y de arquitecto». Así explican desde el Grupo Babuxa en qué punto se encuentra el proyecto que convertirá el histórico edificio situado en el número 2 del Cantón do Toural, en pleno casco histórico de Santiago, en un restaurante de dos plantas.

Las obras de rehabilitación en el inmueble que durante años albergó A Rabeada comenzaron a principios de 2024 y la intención del Grupo Babuxa, que cuenta ya, bajo la firma Casa Gallega, con tres locales en Mallorca, pasaba por abrir el negocio en las navidades del año pasado. No obstante, tal y como destaca el empresario tracense Ricardo Suárez, la envergadura de los trabajos de rehabilitación, con una inversión que supera los dos millones de euros, ha dificultado más de lo previsto el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta, además, la condición de edificio histórico del inmueble, un pazo urbano de cuatro alturas con casi 800 m2 de superficie total construida.

Después de un impasse en las obras, desde el Grupo Babuxa señalan a EL CORREO GALLEGO que los trabajos se retomarán en los próximos días con la intención de poder abrir el negocio en el plazo de «un año», indica Ricardo Suárez, quien señala, además, que el proyecto inicial y el modelo de negocio no han variado. De esta forma, el restaurante se distribuirá entre el bajo y la primera planta, donde se organizarán «dos estilos diferenciados de negocio». «El bajo se configurará de un modo más informal, destinado a tapas y pinchos, mientras que la primera planta se reservará al comedor», indica Suárez, quien también incide en que en el establecimiento habrá espacio tanto para el «producto gallego» como para la «cocina internacional», una combinación que ya emplean, destaca, en sus tres restaurantes de las Islas Baleares.

A Rabeada

Asimismo, teniendo en cuenta el valor histórico del edificio, así como su arraigo en la capital gallega, los promotores del proyecto indican que el restaurante se llamará Casa Gallega-A Rabeada, ya que A Rabeada era el nombre de la tienda que había en el bajo del edificio. «Era un establecimiento muy conocido en la ciudad; se vendían cestos o sillas de mimbre, que se exponían bajo los soportales, además de chuches o sus famosos cacahuetes tostados», subraya Suárez.

Entre 20 y 25 puestos de trabajo

Además, con la apertura de Casa Gallega, que generará, indican desde el Grupo Babuxa, entre 20 y 25 puestos de trabajo, también se activará un histórico edificio de la zona monumental.