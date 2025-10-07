Los voluntarios de Bando también denuncian la situación «precaria» en la que viven los animales en el refugio
El Padroado se reunirá hoy para hacer un análisis tras el ataque de un perro a dos trabajadores
La asociación del voluntariado activo del Refuxio de Bando, Volaban, se sumó ayer a las quejas de los trabajadores por el «estado tan precario no que se atopan as instalacións e a situación na que viven os animais residentes». Los voluntarios lamentan que «moitas veces temos denunciado o mal estado do Refuxio ante o Padroado, pero non recibimos resposta», y también que no se acepte su participación en las reuniones del organismo que gestiona las instalaciones. «Cando solicitamos participar no padroado para aportar a nosa experiencia négasenos, aínda que fose sen dereito a voto, e iso a pesar de que representamos a boa parte do voluntariado que realmente acode ao refuxio polas tardes, varios días á semana e durante todo o ano».
Explican que «os que facemos isto habitualmente somos tan poucos que de feito só conseguimos que os cans saian a pasear 30 minutos cada 15 días». Aseguran que algunos perros «pasan meses confinados nun canil por diversos motivos, entre eles os considerados perigosos». Desde la asociación piden que estos animales «sexan tratados por profesionais para que poidan ser adoptados posteriormente». Con esta medida, explica la entidad, «poderían previrse ataques fatais como o acontecido».
Volaban denuncia que «as instalacións son insuficientes, carecen do mantemento necesario, e están saturadas». Detallan que «hai gatos que pasan meses en gaiolas nas que apenas poden moverse, e as gateiras nalgúns casos carecen de saída exterior». Además, la ventilación «é moi mellorable e a sucidade é patente». Considera que «os canís igualmente precisan de arranxos, e faltan canís adaptados para cans enfermos e maiores».
La asociación reclama «unha maior implicación por parte do Concello de Santiago, e que os seus responsables actúen con verdadeiro ánimo de resolver os problemas existentes».
Precisamente, el Concello de Santiago anunciaba ayer que se ha convocado una reunión del Padroado del Refuxio de Bando para hoy mismo. El Concello niega que no se tomaran medidas después del primer ataque de un perro la semana pasada a una trabajadora, el cual acabó atacando días después a otro trabajador, causándole heridas graves. Los afectados aseguran que no se tomó ninguna medida.
