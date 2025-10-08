Los no adscritos ponen condiciones a una moción de censura: solo la apoyarían "con Rosón como candidata”

La política compostelana vuelve a hervir alrededor de una posible moción de censura. Pero los cuatro concejales no adscritos —Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y Marta Álvarez— ponen sus condiciones: no darán sus votos a ningún candidato del Partido Popular. “Por coherencia, só apoiaríamos unha moción de censura na que Mercedes Rosón fose a candidata”, aseguró este miércoles Gonzalo Muíños.

En un comunicado remitido a los medios, el edil calificó de “incomprensible” el esfuerzo de algunos por “insuflar” el debate sobre una hipotética moción de censura, un tema que, según asegura, “está superado desde hai tempo”. El grupo de no adscritos, escindido del PSOE tras la crisis interna de la agrupación socialista compostelana, insiste en que su compromiso es con el programa con el que se presentaron a las elecciones y que “está nas antípodas” del del popular Borja Verea.

O Goberno "peca de soberbia"

“Non nos sentimos interpelados nin cremos que este sexa un debate que interese ao vecindario, que o que quere son mellores servizos públicos, proxectos útiles e unha oposición construtiva", añadió Muíños. Aunque critican que el gobierno de Goretti Sanmartín “peca de soberbia” y de “deficiente xestión”, aseguran que no van “entrar en debates de sillóns”.

Marta Abal y Gumersindo Guinarte, que este miércoles reiteró la negativa del PSOE a apoyar una moción de censura en Santiago / cedida

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Gumersindo Guinarte, rechazó también “entrar en máis enredos” y descartó cualquier apoyo a una moción que favorezca al PP. “Entre estar na oposición e favorecer un goberno popular hai un abismo”, afirmó junto a la concejala Marta Abal, subrayando que el PSOE mantendrá una oposición “construtiva, pero firme” al actual ejecutivo.