Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 8 de octubre en Santiago?

Festival Ateneo Barroco

El VII Festival Ateneo Barroco abre hoy su programación, a las 20 horas, en el Teatro Principal (10 euros), con un concierto a cargo da Camerata Boccherini, que interpreta un programa titulado Sonata e Triosonata. Maestros del Barroco tardío. El trío formado por Paolo Grazzi (óboe barroco), Massimo Spadano (violín) y Roberta Bucco (clave) ofrece una selección de obras de Antonio Vivaldi, Haendel, Georg Philipp Telemann, Joseph Nicolas Pancrace Royer y los hermanos Joan Baptista y Josep Pla.

Día de la Ciencia en Galicia y tributo a Calvet i Prats

HOMENAJE. El Salón Noble del Colexio de Fonseca acoge, a las 12 h., el acto institucional con motivo del Día de la Ciencia en Galicia con el que la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) rinde tributo a Fernando Calvet i Prats (Vilafranca del Penedès, Barcelona, 1903), elegido Científico Gallego del Año. El acto, presidido por el rector, Antonio López Díaz, contará con la intervención del presidente de la RAGC, Juan Manuel Lema Rodicio, y habrá una charla a cargo de Manuel Freire Rama, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la USC.

El bioquímico catalán, catedrático de Química Orgánica en la Universidade de Santiago de Compostela, Fernando Calvet / RAGC

As Tareixas y Alfonso Borrego

VARIAS CITAS. La Gentalha do Pichel ofrece (20:30 h.) Más durá será la caída (de Perry Henzell). Y, a las 18.30 h., en el Pazo de San Lorenzo de Trasouto, hay una charla de Alfonso Borrego, bisnieto del apache católico Gerónimo, acompañado de Jorge Carrera Robles y Víctor Andrés Urbano. Y, a las 18 h., la Facultad de Filosofía propone Psicosis, en el Salón de Actos, filme de Hitchcock, presentado por Laura Lojo y Xavier de Donato. Y en la feria Selic, Raquel Senra da un taller a las 17 horas; Jorge Rodríguez Durán conversa con Andrea Jamardo y Víctor Cebey y Cruz López, a las 18 h.; y hay un concierto de As Tareixas a las 19.30 h.

‘A serie clopen’, en el Salón Teatro

CDG. A serie clopen, así se llama la nueva producción del Centro Dramático Galego (CDG), que se ofrece a las 18 horas en el Salón Teatro de Santiago, con entradas a 10 euros. El elenco de está formado por Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hess, Raquel Oitavén, Inés Santos, Guillermo Solo y Natalia Pajarito. Emplean elementos de circo como base escénica.