El arzobispo de Santiago sella en Dallas el convenio para la exposición con piezas de la Catedral

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández, y el presidente de la Southern Methodist University (SMU), Jay C. Hartzell, sellaron este miercoles en el Museo Meadows un acuerdo de colaboración con la Fundación Catedral de Santiago de Compostela. El acto tuvo lugar en el Museo Meadows, ubicado en University Park, y marcó el inicio de un ambicioso proyecto cultural que culminará con la gran exposición prevista para febrero de 2027.

En la delegación compostelana que viajó a Dallas junto al arzobispo participaron el deán de la catedral, Manuel Jesús Formoso; el director del Museo de la Catedral, Ramón Yzquierdo; y el director general de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo.

El convenio permitirá que cerca de 70 piezas procedentes de la Catedral de Santiago viajen a Dallas para formar parte de la muestra. Entre las obras destacadas se incluirán esculturas románicas, piezas de orfebrería en plata y oro, tapices, pinturas, manuscritos y objetos arqueológicos.

Un camino entre Dallas y Santiago

Monseñor Prieto Fernández destacó el valor simbólico y espiritual de esta colaboración, al afirmar que la exposición creará “un camino” entre Dallas y la Catedral de Santiago. “La belleza de esta exposición es que enfatiza la idea del camino, no solo el Camino de Santiago, sino también el hecho de que la humanidad está en constante movimiento, y esto sirve para profundizar en la raíz de lo humano”, expresó.

La directora del Museo Meadows, Amanda W. Dotseth, adelantó que uno de los grandes atractivos será la presencia de obras del Maestro Mateo, escultor y arquitecto medieval autor del célebre Pórtico de la Gloria. Entre las piezas que cruzarán el Atlántico se encuentran San Mateo, Caballos del séquito de los Reyes Magos y El Rey David.

“Creemos que el arte es un gran unificador que nos recuerda lo que compartimos como seres humanos”, afirmó Dotseth. “Con esta exposición estamos construyendo puentes diplomáticos e intelectuales entre dos lugares que, aunque parecen lejanos, están más conectados de lo que pensamos en un mundo global”.

Por su parte, Jay C. Hartzell subrayó la importancia del acuerdo para el futuro del museo. “Estamos muy orgullosos del Museo Meadows. Poder fortalecerlo mediante una colaboración internacional como esta es realmente importante y especial para nosotros”, señaló el presidente de SMU.

Investigación

Además de la exposición, el acuerdo contempla diversas iniciativas de investigación conjunta, entre ellas la publicación de un libro, un simposio internacional, conferencias académicas y programas educativos.

La muestra permanecerá abierta al público desde febrero hasta mayo de 2027, coincidiendo con el Año Santo Jacobeo, una celebración que reviste especial significado para los peregrinos del Camino de Santiago. Durante ese año, la Puerta Santa de la catedral se abrirá para conceder indulgencia plenaria a quienes completen el recorrido.