Cátedra Camelia en el CHUS: cómo los profesionales de la salud se forman en IA

Conocer y aprender a sacar el máximo partido a una herramienta como la inteligencia artificial, que cobra cada vez mayor protagonismo en todos los ámbitos de la vida, resulta especialmente útil en el sanitario, donde puede contribuir de forma significativa a mejorar la calidad de la atención al paciente. Pero, para poder beneficiarse de esta tecnología, es imprescindible que los profesionales estén familiarizados y sepan cómo manejarla en función de sus necesidades, y haciéndolo «con rigor científico y con una visión ética que ponga siempre al paciente en el centro», en palabras del director científico del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la USC, Senén Barro.

Director también de la Cátedra USC-Plexus en Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión (Camelia), considera clave la formación en inteligencia artificial de quienes trabajan en los servicios de salud, algo que ha materializado esta cátedra con profesionales del sistema sanitario gallego y que próximamente trasladará a alumnos de la Facultad de Medicina de Santiago.

Adaptación a los profesionales

Y es que, como explica María José Carreira en conversación con EL CORREO GALLEGO, «en principio solo vamos a hacer dos cursos presenciales porque nuestra intención es grabarlo todo y luego ponerlo a disposición de cualquier persona que tenga interés en este itinerario formativo en la web de la cátedra». Secretaria académica de la misma y catedrática en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la USC, apunta que antes de volcar ese contenido formativo en la web, «queríamos hacer dos cursos piloto para refinarlo y que se adapte mejor a los profesionales a los que va dirigido».

En concreto, en el primero de los cursos que tuvo lugar en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago y en la propia Universidade, participaron una treintena de profesionales con perfiles muy diversos, puesto que acudieron desde directivos de servicios de salud hasta personal técnico, de gestión y clínico, todos ellos con el propósito común de descubrir la forma en la que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la atención al paciente y a optimizar la organización de los servicios.

Diferentes niveles de conocimiento

Una iniciativa llevada a cabo durante dos semanas en septiembre y para la que se contó con la colaboración de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) y PM4Gov, así como con la participación de investigadores del Citius, miembros de la cátedra, profesionales de ACIS, PM4Gov y especialistas de la sanidad gallega.

María José Carreira asegura que la acogida ha sido muy positiva y, «por lo que estamos analizando en las encuestas, en general están todos muy satisfechos», pero entiende que «quizás haya pequeños detalles que pulir porque al ser un perfil excesivamente variado, había muchas diferencias en cuanto al nivel de conocimiento respecto a la inteligencia artificial».

Ecosistema biosanitario gallego

Detalles que quedarán finalmente perfilados una vez se realice el curso presencial con otra treintena de alumnos de Medicina de Santiago, previsiblemente este mismo mes, y cuyo objetivo, incide, es «ver qué cosas hay que reforzar y cuáles resultan excesivas para posteriormente elaborar un itinerario formativo con vídeos muy cortos, de forma que tú tengas el vídeo base de fundamentos y, si te interesa ese aspecto en concreto, lo puedas ampliar». Se trata, resume, de que antes de que termine la cátedra «podamos tener todo ese material abierto para la comunidad, poder ofrecer un itinerario de autoformación para los profesionales».

Un itinerario formativo con sello gallego al más alto nivel, puesto que habrá sido fruto de una cátedra obtenida en parte gracias a que «cuando nos presentamos a la convocatoria del ministerio, se vio que había un importante ecosistema biosanitario que se podría unir», señala Carreira.

En Urgencias ya hay una aplicación para la detección de fracturas

Respaldado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de la UE a través de los fondos NextGeneration, el curso para sanitarios se centró, según la secretaria académica de la Cátedra Camelia, en «una primera introducción general sobre la IA, un segundo apartado sobre cómo afecta a los sistemas sanitarios la ley de IA, algo que entendemos es muy importante porque son sistemas de alto riesgo, con datos de pacientes, y un tercero centrado en los espacios de datos en salud, puesto que a nivel europeo se están creando grandes espacios de datos para poder compartirlos y desarrollar aplicaciones».

Aportación de tres médicos

A ellos se suma un cuarto sobre aplicaciones, en el que «les presentamos algunas aplicaciones en el ámbito sanitario, para lo que contamos con tres médicos del Sergas», en concreto dos del CHUS y uno del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. María José Carreira indica que «de Urgencias nos presentaron una aplicación que utiliza el Sergas para la detección de fracturas y otra que se emplea en Cardiología», mientras que la tercera charla abordó «cómo utilizan los sanitarios los modelos tipo chatGPT para las consultas médicas». Aplicaciones sobre las que los especialistas en IA analizaron los fundamentos en los que están sustentadas.

Interrogada sobre las posibles utilidades de la inteligencia artificial en el ámbito de la atención primaria, la catedrática de la USC apunta que ya la están empleando para detectar posibles fracturas o para consulta de guías médicas sobre las que te proporciona información ante determinadas situaciones.