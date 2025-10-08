Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Andrea humaniza un espacio del edificio judicial de Santiago

Inaugurado este martes, recibirá a menores inmersos en distintos procedimientos judiciales

Autoridades en la sala de espera humanizada para menores en el edificio judicial de Santiago.

Autoridades en la sala de espera humanizada para menores en el edificio judicial de Santiago. / Cedida

L.R.

Santiago

La Fundación Andrea, que colabora con la Xunta de Galicia en la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios, viene de acondicionar un espacio en el Juzgado de Santiago en el que se recibirá a menores inmersos en distintos procedimientos judiciales. Se trata de ‘El Espacio Amable’, en el que se ha realizado una transformación integral, incorporando el vinilado completo de sus paredes con dibujos murales, el vinilado de ventanas, instalando mobiliario de amplia rotación y aportando material lúdico, libros, plantas y material de escritorio, entre otros.

Además, se ha creado una señalización específica en el suelo del hall principal, desde el que se recibirá a los menores, que serán acompañados hasta este nuevo espacio en el que serán atendidos.

Está intervención está complementada con la publicación de tres libros guía, destinados a diferentes franjas de edad, con los que se ha pretendido aproximar a los menores a los diferentes procesos en los que se hallen inmersos, a través de unos libros-cuentos, que les permitan tener una visión más amable y cercana de un procedimiento de justicia.

Noticias relacionadas y más

A la inauguración, celebrada este martes, asistieron Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes; José Tronchoni, director xeral de Xustiza; Sandra Iglesias, jueza decana de Santiago, Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea; Noemí Morte, directora del Imelga en Galicia; Antonio Roma Valdés, fiscal jefe de Santiago; Amaya Castro, directora de la Fundación Andrea y Pepa Castro y Susana Sánchez, miembros del Patronato de la Fundación Andrea, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  3. Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
  4. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  5. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  6. Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
  7. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
  8. La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo

La Fundación Andrea humaniza un espacio del edificio judicial de Santiago

La Fundación Andrea humaniza un espacio del edificio judicial de Santiago

La USC reparte más bonos comedor, a pesar de que descienden las solicitudes

La USC reparte más bonos comedor, a pesar de que descienden las solicitudes

Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros

Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros

Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas

Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas

Cátedra Camelia en el CHUS: cómo los profesionales de la salud se forman en IA

Cátedra Camelia en el CHUS: cómo los profesionales de la salud se forman en IA

«Otoño de 2026», fecha del ‘Play’ en Santiago del Centro de Artes Digitales de Galicia

«Otoño de 2026», fecha del ‘Play’ en Santiago del Centro de Artes Digitales de Galicia

Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes

Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes

El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia

El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
Tracking Pixel Contents