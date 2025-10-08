La Fundación Andrea humaniza un espacio del edificio judicial de Santiago

La Fundación Andrea, que colabora con la Xunta de Galicia en la dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios, viene de acondicionar un espacio en el Juzgado de Santiago en el que se recibirá a menores inmersos en distintos procedimientos judiciales. Se trata de ‘El Espacio Amable’, en el que se ha realizado una transformación integral, incorporando el vinilado completo de sus paredes con dibujos murales, el vinilado de ventanas, instalando mobiliario de amplia rotación y aportando material lúdico, libros, plantas y material de escritorio, entre otros.

Además, se ha creado una señalización específica en el suelo del hall principal, desde el que se recibirá a los menores, que serán acompañados hasta este nuevo espacio en el que serán atendidos.

Está intervención está complementada con la publicación de tres libros guía, destinados a diferentes franjas de edad, con los que se ha pretendido aproximar a los menores a los diferentes procesos en los que se hallen inmersos, a través de unos libros-cuentos, que les permitan tener una visión más amable y cercana de un procedimiento de justicia.

A la inauguración, celebrada este martes, asistieron Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes; José Tronchoni, director xeral de Xustiza; Sandra Iglesias, jueza decana de Santiago, Charo Barca, presidenta de la Fundación Andrea; Noemí Morte, directora del Imelga en Galicia; Antonio Roma Valdés, fiscal jefe de Santiago; Amaya Castro, directora de la Fundación Andrea y Pepa Castro y Susana Sánchez, miembros del Patronato de la Fundación Andrea, entre otros.