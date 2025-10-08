Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes

Quejas de vecinos y comerciantes de la Praza de Cervantes, en pleno casco histórico de Santiago, por un hombre que desde este verano se ha instalado bajo los soportales del edificio Abanca. La situación, según denuncia a EL CORREO GALLEGO el gerente de un restaurante próximo, "ya es insostenible" porque el individuo, que está semidesnudo, hace sus necesidades en la calle a plena luz del día.

"Si yo me pongo a orinar o defecar desnudo en la calle y pasa la Policía, me detendrán y me multarán... no sé por qué no se hace nada con este hombre", señala el hostelero, que asegura que el individuo también responde de forma agresiva a quienes le reprochan su actitud: "Hace unos días el vigilante de seguridad de Abanca le llamó la atención, y esta persona le amenazó con defecar en la puerta del edificio".

Tanto este hostelero como otros vecinos que se han puesto en contacto con este diario piden la intervención de los Servicios Sociales del Concello para poner fin a esta situación. La solución, no obstante, no es sencilla. Por un lado, los Servicios Sociales han realizado diversas intervenciones en los últimos años para intentar proporcionar alojamiento y ropa a este hombre. Por otro, en este caso se ha actuado tanto desde el ámbito judicial -hacer las necesidades en la calle se considera una infracción administrativa, no un delito penal- como desde el sanitario, pero hasta el día de hoy no se ha logrado solucionar una situación que es "enormemente complexa", señalan fuentes de la concellaría de Servizos Sociais.

"Dende os Servizos Sociais municipais realizáronse moitas e diversas intervencións utilizando todos os dispositivos e ferramentas existentes, como atención en rúa (con subministro de roupa), ou aloxamento tanto nos programas de pensión como de pisos de titulariedade municipal xestionados por diferentes entidades. Lamentablemente, as intervencións realizadas non tiveron o resultado desexado ata o de agora, e comprendemos o malestar xerado por esta situación", apuntan estas fuentes, que añaden que actualmente el Concello está trabajando en otras vías.

Mientras, los vecinos subrayan que el individuo se ha asentado en una plaza que atraviesan los peregrinos que culminan el Camino Francés, por lo que la imagen que se proyecta de la ciudad es lamentable. "Utiliza las esquinas de las columnas para limpiarse después de defecar, es bochornoso que no se haga algo", opinan. Desde hace años, personas en situación de exclusión social utilizan los soportales de la Praza de Cervantes para resguardarse o como punto de reunión pero nunca ninguna de ellas había tenido este tipo de comportamientos.

El centro para personas sin hogar de Belvís, en 2026

Tal y como aseguraba hace unos días la concejal de Servicios Sociales de Santiago, María Rozas, «en 2026 estará en marcha o centro para persoas sen fogar». Esta iniciativa, que nacía durante el gobierno de Compostela Aberta con Martiño Noriega entre los años 2015 y 2019, por fin se hará realidad después de que este julio concluyesen los trabajos de puesta a punto del edificio que lo albergará en Belvís.

Inmueble destinado a ser el centro para personas sin hogar en el parque de Belvís / Jesús Prieto

Rozas espera ahora licitar lo antes posible el contrato para el equipamiento de las instalaciones, que cuenta con un presupuesto de 50.000 euros. Posteriormente se diseñará el contrato vinculado al personal que trabajará en el centro, cuyo equipo será mixto, integrado entre trabajadores municipales y externos.