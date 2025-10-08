Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago

Ha ocurrido en torno a las 18.00 horas a la altura del parking del Parlamento

Un vehículo de la Policía Local señala un accidente en Santiago

Un vehículo de la Policía Local señala un accidente en Santiago / Jesús Prieto

David Suárez

Santiago de Compostela

Un menor de edad ha resultado herido este miércoles en la avenida de Lugo en el que es el quinto atropello en vías urbanas en apenas un mes en Santiago.

Tal y como informan fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, recibieron un aviso de Urxencias Sanitarias alertando de un accidente producido en torno a las 18.00 horas a la altura del parking del Parlamento, y en el que apuntaban que "un menor de edad había sido atropellado".

El atropello se ha producido en torno a las 18.00 horas a la altura del parking del Parlamento

El atropello se ha producido en torno a las 18.00 horas a la altura del parking del Parlamento / Cedida

Una vez en el lugar del siniestro y tras una primera valoración de las heridas del menor, por suerte los sanitarios comprobaron que no revestían gravedad. Hasta el punto también se desplazó la Policía Local de Santiago.

Quinto atropello en un mes, dos de ellos mortales

El atropello de la tarde de este miércoles a un menor de edad en la avenida de Lugo, se suma a los cuatro que se han producido en apenas un mes en Santiago, dos de ellos mortales.

Por orden cronológico, el pasado 29 de agosto, una mujer de 84 años era arrollada por el tren turístico de la ciudad en la Virxe da Cerca, perdiendo la vida en el acto. Tras este terrible suceso, un hombre resultaba herido en San Lázaro el 18 de septiembre después de ser alcanzado por un vehículo cuando cruzaba por un paso de peatones.

Pocos días después, el 24 de septiembre, un ciclista de 78 años perdía la vida en la inmediaciones del Campus Sur tras ser arrollado por un todoterreno. Y más recientemente, el 30 de septiembre, un peatón era atropellado en el polígono de A Sionlla por un coche que daba marcha atrás.

TEMAS

