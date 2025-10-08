«Otoño de 2026», fecha del ‘Play’ en Santiago del Centro de Artes Digitales de Galicia

«Otoño de 2026», esa es la fecha marcada por la Xunta de Galicia para darle al Play de la apertura en Santiago del Centro de Artes Digitales de Galicia. Se prevé concluir «a finales de este mes» y, como tarde, «a primeros de noviembre» las obras de este espacio de 4.400 m² en el Gaiás, para luego licitar en marzo el equipamiento y convertirlo «en vivero» del sector de las nuevas tecnologías.

Firma compostelana

Situado donde un día estaba previsto el aparcamiento del soñado y frustrado Palacio de la Ópera, cuyos trabajos en el Gaiás se paralizaron en 2013, el área del Centro de Artes Digitales de Galicia está concluido a día de hoy «en un 85%», fue objeto este martes de una visita para los medios de comunicación. El recorrido por las obras en curso fue guiado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; por uno de los responsables de la firma compostelana RVR Arquitectos, Alberto Redondo; y por la directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

«La primera dificultad que nos encontramos fue la altura, ya que el espacio tenía una altura de dos metros y medio, así que excavamos. Hay tres espacios, la rampa de acceso de lo que iba a ser el parking dará ahora acceso a la entrada principal del Centro de Artes Digitales de Galicia; el segundo espacio, será una sala de realidad virtual, a cota de cinco metros y un tercer espacio que será la sala de video mapping, de siete metros de altura, con espacios pequeños alrededor tipo laboratorios», detalló el arquitecto.

En un mes, listo el espacio

«El objetivo es acabar el espacio a finales de este mes», reiteró antes de dar paso a la intervención del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude , José López Campos: «Fue un reto importante asumir esta obra, y no era una obra fácil... Por la Cidade da Cultura pasan al año más de un millón de personas y necesitábamos crear un espacio de referencia en todo lo que tiene que ver con las artes digitales y la cultura basada en la tecnología».

Atraer a público joven

«Este trabajo nos va a permitir soñar con el siguiente paso, el equipamiento técnico», añadió antes de aludir a que, según cree, existe un hueco por cubrir en la oferta cultural compostelana.

«Hay un cierto público que demanda una evolución hacia este tipo de espacio cultural, sobre todo la gente más joven, lo vemos con exposiciones con elementos virtuales como Orixes o la muestra sobre Castelao... Además, queremos atraer el talento y fomentarlo para que Centro de Artes Digitales de Galicia sea también un espacio de creación con apoyo desde la Administración para crear así un vivero de nuevos talentos» en el sector de la tecnología propia del siglo XXI.

Vista del interior del espacio del Centro de Artes Digitales de Galicia, en la Cidade da Cultura. / Jesús Prieto

Inversión

La inversión de esta obra se licitó en 2023 por «4,45 millones de euros», con «un plazo de ejecución de dos años», recordó conselleiro de Cultura, que aludió además a la modificación sellada hace unas semanas por importe «de 1,15 millones de euros» para afrontar «la ampliación del actual auditorio del edificio Fontán». «Había una demanda del sector cultural para ampliar el espacio de este auditorio, cuyas obras de ampliación esperamos acabar en marzo», apostilló López Campos.

Respecto al equipamiento del Centro de Artes Digitales, se cerrará en noviembre el listado de una dotación que planean licitar «a principios de 2026». «Y queremos que el nuevo centro tenga además su propia programación de actividades», dijo.