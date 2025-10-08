Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros

El bajo que durante más de 100 años albergó Confecciones Riande, uno de los comercios más emblemáticos de la zona monumental de Santiago, cuelga el cartel de ‘se vende’. ¿El precio? 1,2 millones de euros. Este movimiento llega apenas un mes después del cierre definitivo del comercio por la jubilación de su propietario, Jorge Riande, quien el pasado 30 de agosto bajaba la persiana del negocio, situado en el número 2 de la Praza do Toural y cuya apertura se remonta a 1920, convirtiéndose en el primer establecimiento textil que ofertaba prendas confeccionadas -en aquella época solo se vendían telas-. «He pasado 45 años detrás de este mostrador, por lo que he tenido la oportunidad de conocer a infinidad de personas. Al final, terminas creando una amistad con los clientes más habituales», destacaba Riande a EL CORREO GALLEGO solo unas horas antes del cierre definitivo.

Además, preguntado por el futuro del local, incidía en que le gustaría que el establecimiento que recoja el testigo de Riande guarde su esencia: «Sé que no depende de mí, pero me gustaría una marca acorde con Santiago, es decir, un lugar que no esté dirigido exclusivamente a los turistas».

Tras el adiós de Confecciones Riande, en el anuncio subido al portal Idealista se detallan las características del inmueble: «El bajo, de 165 m2, hace esquina con la Rúa do Vilar y forma parte del emblemático edificio del Pazo de Bendaña, que también alberga la Fundación Eugenio Granell. Situado muy cerca de la Catedral, es uno de los lugares más transitado por vecinos y peregrinos, con gran actividad comercial en la zona». Además, también se reseña que «es un local muy vistoso con fachada y escaparates a dos calles». «Cuenta con entrada independiente por cada calle y la última actividad desarrollada en el local fue un comercio de confección y venta de ropa», recoge el anuncio.