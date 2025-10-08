La USC lidera el voluntariado universitario en España con cerca de 5.000 estudiantes

La USC consolida su liderazgo en voluntariado universitario en España. En el curso 2024-2025, un total de 4.917 estudiantes participaron en proyectos solidarios, un 56% más que el curso anterior, segundo el XIII Estudio sobre Voluntariado Universitario impulsado por la Fundación Mutua Madrileña en el marco de sus XIII Premios al Voluntariado Universitario. El perfil corresponde, mayoritariamente, a estudiantes procedentes del área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

El notable incremento de voluntarios/as se concentró en 192 proyectos, la mayor parte de ellos desarrollados durante un período que oscila entre los 3 y los 6 meses, realizados íntegramente en España y centrados en ayudar la infancia vulnerable y los colectivos en riesgo de exclusión social.

De los proyectos en los que participa la USC, un 95% se llevó a cabo en colaboración con entidades sociales.

En el conjunto de las universidades españolas, seis de cada diez incrementaron el curso pasado sus acciones hasta alcanzar las 2.900 iniciativas y de ellas, un 73% se hacen de la mano de una ONG.

El estudio, en el que participaron 42 universidades, públicas y privadas, y 107 entidades sin ánimo de lucro, también radiografía el perfil de este voluntariado universitario. El 75% son mujeres y dedican entre dos y cuatro horas semanales a estas iniciativas.

Universidades que lideran la acción voluntaria

Las universidades más dinámicas en materia de voluntariado durante el curso pasado fueron la Universidad de Murcia, con 475 iniciativas impulsadas; la Universitat de Girona, con 415; y la Universidad de Salamanca, con 309. Por su parte, los centros que aportaron un mayor número de alumnos voluntarios, por detrás de la Universidad de Santiago, con 4.917 estudiantes, son la Universitat de Girona, con 2.612, y la Universidad de Murcia, con 1.880 participantes.