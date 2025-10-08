“Vas esquivando gente, da claustrofobia”: un documental de Arte.TV pone el foco en la masificación del Camino

El Camino de Santiago ya no es lo que era. La que durante siglos fue una ruta de silencio, reflexión y encuentro espiritual, es hoy una experiencia compartida con cientos de miles de personas que avanzan en hilera hacia la plaza del Obradoiro. El documental Turismo de masas en el Camino, producido por Arte.TV, muestra con imágenes y testimonios el lado menos idílico de la peregrinación más famosa de Europa.

“Vas esquivando gente, buscando sitio para subir... es claustrofóbico”, dice Aisha Ross, una joven canadiense de 21 años que lleva tres semanas caminando desde el sur de Francia. Su frase, pronunciada con cansancio e incredulidad a las puertas de Arzúa, resume lo que muchos peregrinos y vecinos llevan tiempo denunciando: la pérdida de la esencia del Camino bajo la presión del turismo de masas.

Fotograma del documental de Arte.TV 'Turismo de masas en el Camino de Santiago' / Arte.TV

Un camino convertido en fenómeno global

Según los datos recogidos en el documental, en 2023 llegaron a Santiago casi medio millón de peregrinos, una cifra récord que triplica la de hace dos décadas. El tramo más concurrido es el que va de Sarria a Compostela, recorrido por miles de caminantes que buscan la distancia mínima para obtener la Compostela, el certificado oficial de peregrinación.

La directora de Turismo de masas en el Camino destaca que el fenómeno es tan intenso que muchos peregrinos completan solo las últimas cinco etapas, mientras otros envían el equipaje por transporte, reservan hoteles y organizan el camino como un viaje de ocio. “El Camino se convirtió en un producto turístico, un negocio rentable, pero también en un espacio saturado”, resume la narración.

Fotograma del documental 'Turismo de masas en el Camino de Santiago', de Arte.TV / Arte.TV

Santiago, una ciudad al borde de la saturación

En Compostela, el impacto es visible a diario. Las calles del casco histórico, especialmente las de la entrada por la calle de San Pedro y la zona de la Catedral, se ven atestadas desde el amanecer. Beatriz Asorey, vecina y artesana, relata cómo la convivencia se vuelve cada vez más difícil: “Vivimos en la entrada del Camino y muchas veces los grupos paran delante de nuestra casa. Cantan, gritan, e incluso entran en el portal. Son 300 o 500 personas a las siete de la mañana. Es un ruido constante”.

Fotograma del documental en el que muestran imágenes recogidas por Compostela Resiste / Arte.TV

El documental recoge también los datos de la campaña municipal que midió los niveles de ruido en la plaza del Obradoiro: se llegaron a registrar 115 decibelios, el equivalente al sonido de una ambulancia. La convivencia entre peregrinos y residentes abre así un debate urgente sobre los límites del turismo y la necesidad de un modelo más sostenible.

Beatriz Asorey, compostelana que participa en el documental 'Turismo de masas en el Camino de Santiago' / Arte.TV

La esencia perdida: el Camino como rito de paso

Fuera de las etapas más concurridas, Arte.TV viaja hasta Villafranca del Bierzo, donde el histórico hospitalero Jesús Jato, fundador del Albergue Ave Fénix, sigue ofreciendo acogida a quién llega sin dinero ni reserva. A los 84 años, continúa levantándose a las cinco de la mañana para preparar la paella comunitaria y mantener vivo el espíritu de la hospitalidad jacobea.

“El Camino es un rito de paso, un camino interior. Ahora está convirtiéndose en un producto de bienestar. Se está perdiendo la gracia y la esencia”, lamenta su colaboradora Irene García, artista y antigua peregrina.

El documental muestra también el ritual de la queimada gallega, que Jato realiza con un grupo de peregrinos como acto simbólico de purificación antes de continuar la marcha. Un recordatorio de que el Camino, más allá de su dimensión religiosa, es también una experiencia cultural y espiritual colectiva.

El desafío de Santiago: equilibrio entre fe, negocio y convivencia

Arte.TV concluye con dos imágenes contrapuestas: el fervor de los peregrinos que llegan al Obradoiro y la tranquilidad de quien prefiere vivir lejos del casco histórico. Dos jóvenes compostelanos reconocen que no podrían residir en el casco viejo: “Es maravilloso ver la llegada, pero para vivir allí... imposible. No hay descanso posible”.

El documental no propone soluciones mágicas, pero sí lanza una advertencia: si no se regula el flujo turístico y no se protege el sentido del Camino, podría desaparecerse lo que lo hizo único.

“Turismo es negocio, sí, pero también es convivencia”, recuerda Beatriz Asorey. “El reto es encontrar el equilibrio entre quien visita y quien habita, entre el rito y el mercado”.