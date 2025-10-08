Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas

La asociación de vecinos del Ensanche de Santiago, Raigame, ha decidido movilizarse después de las últimas macropeleas registradas en la zona nueva de de la capital gallega, la última este fin de semana y la otra, el anterior. El presidente de la entidad, Xosé Manuel Durán, confirma en declaraciones a EL CORREO que enviará una circular a los vecinos para celebrar una reunión donde abordar las medidas a tomar en el contexto del incremento de la violencia que se observa en el barrio.

Una de las propuestas será «adiantar o peche dos negocios de ocio nocturno, como xa fixo Lugo, para evitar que se produzan estas situacións». Así, instarán a que la actividad de los pubs y discotecas cese a partir de las 04.00 horas.

Durán indica que el Ensanche ha sido escenario de dos peleas multitudinarias en fines de semana consecutivos, que además se originaron en el entorno de locales de ocio nocturno. La primera se acabó focalizando en la Praza Roxa, mientras que la última, que se produjo la madrugada del pasado domingo, se concentró entre la calle Santiago de Chile y la plaza de Vigo, si bien su origen se sitúa en un local de la rúa Nova de Abaixo.

Este incidente se convirtió en una batalla campal en la que se vieron implicadas unas veinte personas, hombres y mujeres, y por la que, tal y como confirman a este periódico fuentes policiales, finalmente se presentó una denuncia por agresión. La denunciante se trata de una joven de origen peruano que recibió una paliza. En el parte policial consta que presentaba politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Testigos indicaron que fue un varón quien la golpeó. Según ha podido saber este medio, la víctima no habría querido denunciar en un primer momento por temor a que pudiese afectar a la solicitud de doble nacionalidad que tiene en marcha.

Raigame explica que la comunidad de propietarios del edificio de Santiago de Chile donde se sitúa el pub en torno al cual se desarrolló la macropelea, propiedad de la misma persona que gestiona el pub de la rúa Nova de Abaixo donde se inició la bronca, ya ha decidido iniciar acciones legales contra este negocio de ocio nocturno, teniendo en cuenta «a escalada de violencia en torno á súa actividade».

En realidad, se trata del mismo local en cuya puerta se originó en enero de 2023 otra brutal pelea en la que resultó fallecido, tras ser acuchillado, un ciudadano de nacionalidad dominicana.

Tal y como informó EL CORREO, hasta este establecimiento tuvieron que desplazarse la madrugada del pasado domingo hasta ocho patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local, además de unidades de paisano y una ambulancia para prestar asistencia a los heridos. Aunque en ese momento nadie quiso presentar denuncia, los efectivos policiales comprobaron que algunas personas que se encontraban en el lugar presentaban signos de haber sido golpeadas. Entre ellas, la joven que finalmente denunció la agresión y que sufrió una tremenda paliza.