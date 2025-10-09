Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 9 de octubre en Santiago?

Festival Amal x Gaza

MÚSICA. La sala Capitol (20.30 h.; 15 euros) ofrece el festival solidario con Gaza promovido por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Festival AMAL para recaudar fondos que ayuden a la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Unrwa (sus siglas en inglés). Hay previstos conciertos de 30 minutos de Watani (grupo palestino de danza), Ruxe Ruxe, Wöyza, Monoulious DOP y Mondra (Más información en la página 17).

Ilse Eerens y la Real Filharmonía

COLABORACIÓN. La Real Filharmonía de Galicia da un concierto hoy en el Auditorio de Galicia (Hora: 20:30 h; precio: 18€) bajo la batuta de Baldur Brönnimann, director, y con Ilse Eerens, soprano ante un repertorio que incluye el estreno de una obra de Inés Badalo (parte del proyecto compositivo Cometas). El repertorio se completa con Hans Abrahamsen y Let me tell you; y h Chaikovski y la Sinfonía núm. 1 en Sol menor, Op. 13, TH 24 Sueños de invierno. Antes, a las 19.45 horas, en la sala Mozart, hay una charla didáctica de Brönnimann. Dicho recital llamado Deja que te cuente, llega mañana al Auditorio de Ferrol y abre la nueva temporada de la RFG, llamada Historias, y que supone su 30 aniversario.

Eva Veiga, Manuel Esteban y Rafa Vilar visitan la feria Selic

LIBROS. Eva Veiga presenta el libro O que se volve raíz / Lo que se vuelve raíz, a las 19:30 h., en la feria Selic, con sede en una carpa situada en A Quintana. Y habla de esa obra editada por Olifante, en un coloquio con la profesora y cineasta Margarita Ledo y los músicos Bernardo Martínez y Fito Ares. A las 19 h., Manuel Esteban firma ejemplares en el stand de la librería Pedreira; a las 17 h., se entrega el V Premio Realia de Tradución Literaria a Rafa Vilar; y a las 18 h., hay un debate con varias editoriales.

Eva Veiga y la portada de su libro / cedida

Amaro Sampedro, David Regueiro y Juan Cañada

Amaro Sampedro, David Regueiro y Juan Cañada dan un concierto en el pub Casa das Crechas, a las 21 horas, con entradas a 6 euros. Además, Abe Rábade y Davide Salvado tocan en la Borriquita de Belem a las 21 h., con tickets a 10 euros. En ambas citas, beben del jazz.

Sesión de pintura con Mareiras en la Casa do Cabido

De 18:00 horas a 20:00 h., la Casa do Cabido (Praza de Praterías) acoge una sesión de la artista compostelana Mareiras en la que pintará en directo a un modelo, iniciativa gratuita que se hace en paralelo a la exposición Tras a pegada das musas, con obra suya y promovida en ese mismo recinto por el Consorcio de Santiago.

Roberto Vila y ‘ Cirugía del aparato digestivo, breve revisión histórica’

La librería Follas Novas acoge, a las 19 h., la presentación del libro Cirugía del aparato digestivo. Breve revisión histórica, del Dr. Roberto Vila, exjefe del Servicio de Cirugía y Exdirector Médico del Hospital Universitario CHUO–Ourense. Acompañarán al autor en el acto el Dr. Domingo-Esteban Gómez Fernández, el Dr. Jesús Devesa Múgica y el Dr. Adolfo Bautista Casanovas.

Sesión de lectura en el Ateneo, con Carlos Valdés

El Ateneo de Santiago (Praza de Salvador Parga, 4 - 2º piso) propone, a las 18 h., una nueva sesión de su club de lectura, moderada por Carlos Valdés, y que gira sobre la primera novela de Harriet Constable, La violinista (Planeta, 2024). Contacto: 622 274 110 (10 h. - 13 h.).