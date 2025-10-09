Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de la temporada 2025-2026, que ofrecen más de 879.000 plazas para mayores de 55 años, comenzaron a comercializarse este miércoles en Galicia, lo cual tuvo gran incidencia en las agencias de viajes de Santiago, que desde primera hora de la mañana fueron el foco de muchos mayores de la ciudad y de su área de influencia. «Mi primera opción siempre son los viajes culturales. Ya he estado en Sevilla y Palma, y este año me gustaría ir a Toledo, Córdoba o Cádiz», indica Carmela, de 70 años, mientras aguarda por una amiga para entrar en una agencia de viajes situada en el Ensanche de la capital gallega y poder realizar la reserva para cerrar un destino. «No me gusta poner la barriga al sol, pero el problema es que este tipo de viaje cultural se agota rápidamente», añade esta vecina de Santiago, que a la salida de la oficina indica que deberá volver en la jornada de hoy para optar a uno de los puntos que tiene en su lista de preferencias.

No se registraron colas

Son las diez de la mañana, aunque sin las habituales colas que se registran en el arranque de la venta de viajes del Imserso, el goteo de entradas y salidas es constante en la agencia de viajes situada en Carreira do Conde. José Vidal, de Santa Minia de Brión, sí pudo realizar la reserva. «Iré 8 días a Lloret de Mar», afirma casi a la carrera después de completar la gestión en el interior de la agencia, donde los empleados enlazan un cliente con otro. Entre ellos está Inmaculada, residente en Santiago, que realizará una escapada de cuatro días a Cantabria, por 132 euros. «Hace dos años, a través de los viajes del Imserso, fui a Barcelona», indica. Ana Iglesias, otra de las afortunadas en el primer día de comercialización de los viajes, también ha obtenido premio. Irá, «en parella», nueve días a Estepona, en el mes de abril, por 294 euros, mientras que Carmen Giadás, otra de las afortunadas, irá ocho días a Lloret de Mar, en el mes de marzo. Por su parte, Olga y Paco se estrenarán en este tipo de modalidad de viaje, y se irán a Peñíscola, también en el mes de marzo.

Olga y Paco, de Santiago, tras realizar este miércoles la reserva en una agencia de viajes del Ensanche. / Jacobo Táboas / v

Gran Canaria y Tenerife

Y es que tal y como indican en las agencias de Santiago, los destinos de playa son los más demandados, sobre todo las Islas Canarias, en especial Gran Canaria y Tenerife. Y en la península triunfan el Levante y la Costa del Sol.

Carmen Giadás, este miércoles en una agencia de viajes de la rúa Carreira do Conde, en Santiago. / Jacobo Táboas

Más de 879.00 plazas

Este año se ofrecen, en toda España, 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para destinos de costa peninsular, 228.142 se destinan a las costas insulares y 210.787 más al turismo de escapada. El Imserso reserva 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas, aquellos que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad.

Entre las novedades figura también la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2 % de las plazas para ello.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña. Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 € por viajes de 10 días a Canarias con transporte incluido.