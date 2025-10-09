En busca de las actas de bautismo: las peticiones de documentos a la diócesis de Santiago para conseguir la nacionalidad se duplican

Este 22 de octubre termina el plazo que dio la Ley de Memoria Democrática que los extranjeros descendientes de españoles soliciten la doble nacionalidad, una norma que ha causado una inundación de solicitudes de documentos a la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Los archivos eclesiásticos custodian las actas de bautismo que se remontan a mucho antes que los registros civiles laicos, y que, para algunos solicitantes, son una prueba esencial para demostrar que sus antepasados nacieron en España. Las peticiones al Archivo Diocesano, que custodia los documentos más antiguos, se han duplicado. En las tres primeras parroquias con más solicitudes está la compostelana parroquia de Santa María de Sar.

«Tenemos un convenio con la Secretaría Xeral de Emigración y certificamos todas las peticiones que nos envían», indican fuentes del Archivo Diocesano, ubicado en Santiago de Compostela, pero, aunque tienen «cuatro personas dedicadas solo a búsqueda y certificación», el trabajo se acumula. Antes de 2022, cuando se aprobó la ley, se tramitaban unos 2.800 documentos anualmente, pero ese año ya se subió a 3.000. En 2023 el número rondó las 5.900, y el año pasado las certificaciones fueron 6.140. Este, entre enero y septiembre, ya suma 5.111, y las mismas fuentes suponen que se llegará a «las 6.111». Ahora hay «una cola de unas 2.550 personas».

Y es que el Archivo Diocesano es una fuente esencial de la demografía histórica en los terrenos a los que llega su jurisdicción, cuyas fronteras no coinciden con las laicas: incluye la mayor parte de la provincia de A Coruña y una porción sustancial de Pontevedra. Hasta 1871, señalan desde su archivo, no se creó el Registro Civil, por lo que no hay partidas de nacimiento anteriores, y en muchos casos los registros eclesiásticos son más completos hasta 1950.

Esto supone una enorme cantidad de datos. La archidiócesis cuenta con 1.050 parroquias, y, aunque las solicitudes se hacen más fáciles de gestionar si el peticionario sabe en cuál se bautizó su antepasado, su nombre y en qué fecha pasó el rito, si no aportan toda la información la búsqueda se complica. El archivo no cuenta con estadísticas de las zonas sobre las que hay más peticiones, aunque sí señala que hay algunas parroquias que han destacado este año. «De la que más certificaciones se han pedido es San Nicolás, en A Coruña, con 170, seguida de San Vicente de Noal, en Porto do Son, con 107, y [Santa María de] Sar, de Santiago, con 102».

Las peticiones de documentos a la diócesis de Santiago para conseguir la nacionalidad se han duplico / Jesús Prieto

El responsable de la parroquia de San Nicolás, desde hace casi medio siglo, es don José Luis Veira, que aunque señala que no sabía que la memoria de su parroquia era la más solicitada de la diócesis, explica que ha recibido «cartas y cartas» de personas que buscan conocer su historia familiar. «Hace unos días me llegó una de Inglaterra escrita en gallego, pidiendo la partida de bautismo de un antepasado» del siglo XIX, recuerda Veira, que destaca «una cosa muy curiosa: él debía ser anglicano pero decía que hace 15 o 18 años se pasó a la Iglesia Católica».

Antes, la mayoría de las solicitudes se hacían por carta, pero ahora, con muchos peticionarios de «Cuba, Venezuela y Argentina», también recibe llamadas. «Y a veces, como el horario de América es distinto al de aquí, te llaman a horas intempestivas», añade Veira con humor.

El sacerdote explica que cuando llegan estas peticiones «quieres ayudar, lo que están pidiendo es de primera necesidad», pero los archivos más antiguos se trasladan al Archivo Diocesano, por lo que en muchos casos no puede resolver la solicitud y remite a la persona que se pone en contacto con su parroquia al registro central. «Ahora tengo libros de 1902», indica, pero, al pasar del siglo, tendrán que trasladarse a Santiago de Compostela.

Peticiones de Latinoamérica

Desde el Archivo Diocesano relatan que el país del que vienen más peticiones es la propia España, pero que este dato es engañoso, pues «hay mucha gente de países extranjeros que pide través de familiares que viven aquí». Contando solo las comunicaciones que llegan desde fuera del país, Argentina encabeza el ranking, seguida de Cuba, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.

Hay otros países menos vinculados a la emigración del siglo XIX y principios del XX, como Canadá, Dinamarca y Estonia, pero desde el archivo indican que normalmente se trata de gente que no nació en estos países, sino que emigró a ellos y tramita la certificación desde allí. «Y este año hemos tenido 19 peticiones de Filipinas hasta ahora, antes había una, o ninguna», añaden las mismas fuentes.

Las ONGs que atienden a inmigrantes señalan que esta forma de conseguir la nacionalidad no es muy frecuente entre los casos que atienden.