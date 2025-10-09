La Cidade da Cultura lanza actividades en torno a las exposiciones del Museo Centro Gaiás

La Cidade da Cultura inaugura este otoño en Santiago una nueva línea de programación con actividades divulgativas, lúdicas y didácticas alrededor de las exposiciones del Museo Centro Gaiás. Bajo el título Gaiás_Inspira, anuncian propuestas dirigidas al público adulto, infantil y juvenil.

Castelao y Savelev

La primera de las actividades se llama Castelao e Savelev: olladas converxentes, una creación escénica de Oístes? Teatro en coproducción con Teatro En Punto, que presenta una obra inmersiva diseñada específicamente para la segunda planta del Museo Centro Gaiás, donde en este momento se están exhibiendo las exposiciones Castelao. Mirar por Galicia y Boris Savelev. Viewfinder, unha forma de mirar. Con un elenco compuesto por Tyler McKechnie y Gloria Rico, esta pieza semi-improvisada se inspira en las vidas y obras del artista e intelectual de Rianxo y del fotógrafo ucraniano.

Asistencia gratuita

Se programan funciones los días 18, 19, 25 y 26 de octubre y 2 de noviembre en el Museo Centro Gaiás. La asistencia es gratuita, previa reserva de plaza a través de la página web de la Cidade da Cultura. La exposición Castelao. Mirar por Galicia será también la protagonista de una gincana de enigmas en formato escape room que la Cidade da Cultura programará en el próximo mes de noviembre, dirigida a público juvenil y familiar. Este plan de programación revelará próximamente otras propuestas.