La compañía compostelana PistaCatro conquista el Premio Nacional de Circo

La compañía gallega con base en Santiago PistaCatro ha sido galardonada con el Premio Nacional de Circo 2025, dotado con 30.000 euros, por "su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma", según el fallo del jurado reunido este jueves en Madrid.

También destacan la trayectoria reciente de PistaCatro, subrayando hitos como la gira del espectáculo Drop, una propuesta innovadora con un lenguaje propio, y la consolidación de Orquestra de malabares, un montaje de gran formato que fusiona música y circo, con proyección nacional e internacional. Además, resaltaron su papel como impulsores del nuevo circo gallego y su labor de descubrimiento de artistas emergentes durante más de dos décadas, especialmente a través de la Jornadas D10!, un proyecto de divulgación e investigación del género circense promovido por la propia compañía desde hace diez años.

Una función de PistaCatro / CEDIDA

Una compañía asentada en Santiago

Fundada en 2006, PistaCatro es hoy una de las productoras de circo más relevantes de Galicia, distribuyendo tanto sus propias creaciones como otros espectáculos seleccionados por su interés artístico. Entre sus fundadores y responsables destacan figuras estrechamente vinculadas a Compostela: Belem Brandido y José Expósito, ambos licenciados en la Universidad de Santiago de Compostela.

Brandido es la responsable de producción y distribución, así como de comunicación y gestión de proyectos, con décadas de experiencia como profesional freelance en artes escénicas y cine. Expósito, administrador y gestor de la compañía, combina su formación en biología con estudios en gestión cultural, además de una trayectoria previa en proyectos sociales con perspectiva de género.

El resto del equipo incluye a Aitor Garuz, artista formado en Londres y Madrid, y Pablo Reboleiro, fundador y director creativo, que han consolidado PistaCatro como un referente de la innovación circense.

Este reconocimiento sitúa a PistaCatro en un lugar destacado del panorama artístico español y reafirma la vitalidad del circo contemporáneo gallego, cuyo epicentro creativo pasa por Santiago de Compostela.