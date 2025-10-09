Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La compañía compostelana PistaCatro conquista el Premio Nacional de Circo

El fallo del jurado reunido este jueves en Madrid ha subrayado "su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma"

PistaCatro se hace con el Premio Nacional de Circo 2025

PistaCatro se hace con el Premio Nacional de Circo 2025 / Facebook

Valeria Pereiras

Valeria Pereiras

Santiago

La compañía gallega con base en Santiago PistaCatro ha sido galardonada con el Premio Nacional de Circo 2025, dotado con 30.000 euros, por "su destacada labor en la creación y difusión de propuestas circenses de una enorme presencia escénica, rigor y carisma", según el fallo del jurado reunido este jueves en Madrid.

También destacan la trayectoria reciente de PistaCatro, subrayando hitos como la gira del espectáculo Drop, una propuesta innovadora con un lenguaje propio, y la consolidación de Orquestra de malabares, un montaje de gran formato que fusiona música y circo, con proyección nacional e internacional. Además, resaltaron su papel como impulsores del nuevo circo gallego y su labor de descubrimiento de artistas emergentes durante más de dos décadas, especialmente a través de la Jornadas D10!, un proyecto de divulgación e investigación del género circense promovido por la propia compañía desde hace diez años.

Una función de PistaCatro

Una función de PistaCatro / CEDIDA

Una compañía asentada en Santiago

Fundada en 2006, PistaCatro es hoy una de las productoras de circo más relevantes de Galicia, distribuyendo tanto sus propias creaciones como otros espectáculos seleccionados por su interés artístico. Entre sus fundadores y responsables destacan figuras estrechamente vinculadas a Compostela: Belem Brandido y José Expósito, ambos licenciados en la Universidad de Santiago de Compostela.

Brandido es la responsable de producción y distribución, así como de comunicación y gestión de proyectos, con décadas de experiencia como profesional freelance en artes escénicas y cine. Expósito, administrador y gestor de la compañía, combina su formación en biología con estudios en gestión cultural, además de una trayectoria previa en proyectos sociales con perspectiva de género.

El resto del equipo incluye a Aitor Garuz, artista formado en Londres y Madrid, y Pablo Reboleiro, fundador y director creativo, que han consolidado PistaCatro como un referente de la innovación circense.

Este reconocimiento sitúa a PistaCatro en un lugar destacado del panorama artístico español y reafirma la vitalidad del circo contemporáneo gallego, cuyo epicentro creativo pasa por Santiago de Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  3. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  4. Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
  5. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  6. El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
  7. Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
  8. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago

La compañía compostelana PistaCatro conquista el Premio Nacional de Circo

La compañía compostelana PistaCatro conquista el Premio Nacional de Circo

Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"

Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"

Ránking de Times Higher Education: La USC vuelve a destacar por la calidad de su investigación

Ránking de Times Higher Education: La USC vuelve a destacar por la calidad de su investigación

Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el 20 de octubre: "Non ao ERE"

Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el 20 de octubre: "Non ao ERE"

La historia del fuego en Galicia: «En el norte hay más aprecio por el bosque, por eso arde menos»

La historia del fuego en Galicia: «En el norte hay más aprecio por el bosque, por eso arde menos»

Investigadores de la USC revelan el lado oscuro de los pingüinos: contaminan la Antártida

Investigadores de la USC revelan el lado oscuro de los pingüinos: contaminan la Antártida

O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival

O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival

"Crónica de tres mortes anunciadas": los voluntarios de Bando condenan el sacrificio de perros y cargan contra el Patronato

"Crónica de tres mortes anunciadas": los voluntarios de Bando condenan el sacrificio de perros y cargan contra el Patronato
Tracking Pixel Contents