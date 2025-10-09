"Crónica de tres mortes anunciadas": los voluntarios de Bando condenan el sacrificio de perros y cargan contra el Patronato

Duro escrito de la asociación del voluntariado activo del Refuxio de Bando, Volaban, tras decretarse la eutanasia para tres perros considerados peligrosos. Tras producirse dos incidentes en una semana, el Patronato del Refugio acordó este martes someter a la eutanasia al pitbull que atacó a dos trabajadores del centro y a otros dos canes. Así lo confirmó el Concello de Santiago en un comunicado en el que se indica que "os membros do padroado aprobaron por maioría absoluta (11 de 15 votos) dar luz verde á recomendación da veterinaria", que pasa por el sacrificio de los tres animales.

Tras ello, la asociación Volaban (Voluntariado Activo de Bando) ha difundido un escrito en el que denuncian que en octubre de 2023 la veterinaria del Refuxio redactó "un informe demoledor no que denuncia que se están vulnerando as liberdades dos cans e gatos, os cales teñen que vivir permanentemente confinados en lugares reducidos, sen poder acceder a espazos libres de maneira cotiá". Dos años despúes, cuando se han producido los ataques a cuidadores, la misma facultativa "que no 2023 denunciaba a situación precaria dos animais é a mesma que solicita a eutanasia de tres cans, sans, dous deles sen antecedentes claros de ataques".

"E nos preguntámonos -señala la asociación- por que neste intervalo de tempo de dous anos non se realizou ningún outro informe no que se solicitaba a axuda profesional de expertos en conduta animal para poder rehabilitar a estes animais? A solución foi simple, permitiuse que os cans quedasen illados en caniles durante meses, incluso anos, prohibíndolle así calquera tipo de interacción cos seus iguais e coas persoas. Kaiser, un dos cans proposto para eutanasia, leva totalmente confinado nun canil dez meses. Que animal pode conservar a cordura nesta situación? Como se pode permitir que nun refuxio de animais sucedan feitos tan graves?", denuncia.

Los voluntarios de Bando sostienen que lo sucedido, al igual que las muerte de animales del refugio en peleas, son el resultado de una "mala xestión" por parte del Patronato, "que non persegue o benestar animal, senón a vía máis rápida e económica". También recuerdan que miembros de la asociación han ofrecido en varias ocasiones pagar de su bolsillo a etólogos que ayuden a la rehabilitación de estos perros pero que siempre se rechazó dicha propuesta.

"A estes tres animais non se lles dou a oportunidade de reconducir a súa conducta. Non se traballou con eles. Atopámonos nunha situación crítica. Este ataque poderíase ter evitado se existise un protocolo de actuación para casos similares", concluye el escrito.