James Rhodes anuncia un concierto en Santiago ya con las entradas a la venta

James Rhodes dará un nuevo concierto en Santiago el próximo domingo 8 de febrero de 2026, cita ya con las entradas a la venta. Su programa incluirá obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov, parte de una gira que ya anunció antes otras paradas previas en Galicia: el viernes 21 de noviembre de 2025 en Vigo (Mar de Vigo, 21 h.) y el domingo 23 de noviembre en A Coruña (Palexco, 19 h.).

Precio de las entradas

Así, James Rhodes dará un nuevo concierto en Compostela sobre el escenario de Palacio de Congresos el 8 de febrero, un evento ya con tickets disponibles: 60 de ellos, los que corresponden a la última fila del recinto, cuestan 19,80 euros, el resto oscila entre los 41,80 € y los 46,20 €.

Pianista nacido en Gran Bretaña pero asentado en España, donde está afincado desde hace años, James Rhodes es un confeso enamorado de Galicia, hasta el punto de que, durante una visita previa, diijo en conversación con EL CORREO GALLEGO que lleva tiempo rastreando nuestra comunidad en su búsqueda por "comprar una casa" aquí.

Visita a Cabo Silleiro

El pasado 30 de septiembre, Rhodes dijo en sus redes sociales: "He pasado unos días emocionalmente difíciles, así que vine a Galicia un par de días para encontrar un poco de paz interior. Galicia, donde, aparentemente, siempre llueve... Menudo paraíso", comentó en un mensaje online ilustrado con varias fotos del faro de Cabo Silleiro, en la entrada sur de la ría de Vigo.

Amistad con Tamar Novas

James Rhodes es un apasionado de la fotografía. Cada vez que visita Compostela es fácil verle por la calle cámara en ristre plasmando su visión de la ciudad natal del actor Tamar Novas, uno de sus grandes amigos, y el padrino de su boda. De hecho, en sus redes sociales, Rhodes se define como "un gallego bético nacido en Londres", ya que, en cuestión de fútbol, este músico que vino al mundo en Londres el 6 de marzo de 1950, es fan del Betis.

Explica su gira

Así habla el conocido pianista sobre su actual gira rumbo a la capital gallega, llamada Manía: "Es un enorme placer anunciar algunos conciertos nuevos en recintos increíbles a partir del 1 de noviembre en Gijón, Zaragoza, Vigo, A Coruña y San Sebastián... Con un nuevo programa muy personal que narra mi recorrido desde mi infierno en el Reino Unido hasta el paraíso que he encontrado aquí en España, a través de una banda sonora compuesta por Chopin, Rachmaninov, Brahms y más".

Y añade James Rhodes sobre el presente tour: "Realmente espero tener la oportunidad de conocer a algunos de vosotros en el camino. No sabéis la ilusión que tengo de volver a girar... Sin vosotros esto sería imposible, así que gracias de corazón".