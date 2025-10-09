Macropeleas en el Ensanche: los vecinos se reúnen el lunes con el foco en el fin de semana

Los residentes del Ensanche compostelano han dicho basta ya. Por ello, y tras dos findes de semana consecutivos en los que las calles de la zona nueva se convirtieron en escenario de varias batallas campales durante la madrugada, la Asociación de Vecinos do Ensanche "Raigame" ha convocado una reunión para estudiar diversas soluciones con las que intentar atajar las crecientes situaciones de violencia que se vienen dando en el centro de la capital gallega, así como el incremento de trapicheo de droga del que responsabilizan a determinados pisos y locales de la zona.

La cita es este próximo lunes día 13 de octubre a las 20.30 horas, y en ella, como ya adelantó a EL CORREO GALLEGO el presidente de Raigame, Xosé Manuel Durán, se abordarán las medidas a tomar en un contexto de aumento de la violencia en el barrio, intentando dar visibilidad a los graves hechos que denuncian para que las autoridades competentes actúen antes de que, como señalan, "teñamos que lamentar outra desgracia".

Efectivos movilizados el pasado domingo por una pelea multitudinaria en el Ensanche. / Salseo USC

Un apunte que hacen en relación a la muerte, hace dos años, de un ciudadano dominicano después de ser apuñalado en el transcurso de una pelea a las puertas de un pub en la rúa Nova de Abaixo, y por la grave agresión con arma blanca que sufrió un menor de 17 años poco tiempo después en las inmediaciones de la discoteca Vanitas, en la rúa Santiago del Estero.

Puntos a tratar en la reunión

Además de reclamar a las autoridades que incrementen la vigilancia en los puntos donde suelen iniciarse las macropeleas, desde Raigame también solicitarán a las comunidades de propietarios que actúen contra aquellos pisos y locales sospechosos de ser responsables de alterar la convivencia.

También pedirán que el Concello de Santiago adelante el horario de cierre de los locales de ocio nocturno a las 04.00 horas, así como la no autorización de más licencias para la apertura de discotecas o afters en zonas residenciales de la ciudad.

Por últmo, desde el Consello de Relacións Veciañais canalizarán sus demandas junto con las de otras asociaciones vecinales con problemáticas similares, como sucede en el Casco Histórico o en el barrio de San Lorenzo, desde el que a través de la Asociación Veciñal Río Sarela de San Lourenzo e Carme de Abaixo, publican este jueves un mensaje en sus redes sociales en apoyo a los vecinos del Ensanche: "O noso apoio total ós nosos compañeiros da AVV Raigame. Se o concello non é capaz de tomar medidas eficaces contra as noites descontroladas nos barrios residenciais da cidade, acabamos como reféns nun entorno completamente inhabitable. Agardamos unha resposta contundente á esta situación por parte da corporación municipal. Os composteláns estamos fartos das actuacións dun puñado de hosteleiros que actúan sen ningún control ou respecto cara ó seu entorno", cita el texto.

El fin de semana de por medio

Con la cita marcada para el lunes, los vecinos del Ensanche tienen la mirada puesta en este próximo fin de semana. Con las imágenes todavía en la mente de las macropeleas sucedidas en los últimos dos y tras la tremenda paliza que recibió una joven de origen peruano la madrugada del domingo, los residentes esperan que las autoridades incrementen la vigilancia para que no vuelvan a repetirse situaciones de este tipo.