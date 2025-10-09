Ránking de Times Higher Education: La USC vuelve a destacar por la calidad de su investigación

La Universidade de Santiago vuelve a situarse en el escalón 601-800 del ránking mundial de universidades que cada año elabora Times Higher Education (THE). La USC, que ocupa el octavo puesto a nivel estatal, destaca especialmente por la calidad de la investigación realizada, seguida de su proyección internacional, la capacidad de la institución para captar inversiones procedentes del tejido industrial y para obtener patentes.

Las otras dos universidades gallegas se sitúan por debajo. La Universidade de Vigo ocupa el rango 801-1000, destacando por la calidad de la investigación, mientras que la Universidad de A Coruña desciende al 1201-1500, recibiendo la mayor puntuación por su capacidad para ayudar a la industria con innovaciones e invenciones.

Oxford mantiene el primer puesto por décimo año consecutivo, gracias a su sólida puntuación en el entorno de investigación, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts ocupa la segunda posición. Princeton asciende al tercer puesto y es la única universidad estadounidense que logra su mejor resultado este año.

De las instituciones académicas españolas, la mejor valorada es la Universidad de Barcelona (puesto 145), seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona (183) y la Pompeu Fabra (187). Le siguen

La edición 2026 del ranking THE incluye 2.191 instituciones académicas de educación superior procedentes de 115 países y regiones. El listado está elaborado en base a dieciocho indicadores de rendimiento estructurados en cinco áreas: docencia (29,5% de la valoración final), entorno investigador (29%), calidad de la investigación (30%), industria (4%) y proyección internacional (7,5%).

La clasificación de este año abarca 174,9 millones de citas correspondientes a 18,7 millones de artículos de revistas, reseñas de artículos, actas de congresos, libros y capítulos de libros publicados a lo largo de cinco años. Los datos incluyen más de 28.700 revistas activas con revisión por pares indexadas en la base de datos Scopus de Elsevier.

Además, se envió una encuesta a una muestra de personal académico seleccionado por THE, en la que se solicitó que nombraran las universidades que percibían como las mejores para la docencia y/o la investigación en su campo y valorar de este modo la reputación de las instituciones. La Encuesta de Reputación Académica se llevó a cabo entre noviembre de 2024 y enero de 2025.