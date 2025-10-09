La Real Academia de Farmacia nombra académico al profesor Antonio R. Martínez, excatedrático de la USC

La Real Academia de Farmacia de Galicia acogió este miércoles el ingreso del profesor Antonio R. Martínez Fernández como académico correspondiente. Con una trayectoria que supera el medio siglo en docencia e investigación, el nuevo miembro de la institución pronunció un discurso titulado 'Trichinella spp.: 40 años de trato intermitente', en el que repasó su vida científica ligada a este parásito y las aportaciones que han marcado la lucha contra la triquinosis.

El doctor Martínez Fernández se doctoró en la Facultad de Veterinaria de León con una tesis sobre Trichinella spiralis e inició una carrera académica que lo llevó a ser catedrático en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y, posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid. "En Galicia consolidó los estudios de Parasitología Animal en la Facultad de Farmacia, sentando las bases de un área de investigación muy activa", expone la Real Academia de Farmacia.

Ya en Madrid, compaginó su labor docente e investigadora con cargos de gestión universitaria, como el de vicerrector, y con una intensa actividad en la Real Academia Nacional de Farmacia. Su currículum incluye más de 200 publicaciones científicas, la dirección de más de 60 tesis doctorales y la autoría de libros y capítulos que han servido de referencia en el ámbito de la parasitología.