Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"

El PP está abierto a negociar en Santiago una moción de censura con los cuatro ediles no adscritos expulsados del PSOE para promover "un gobierno de emergencia" en la capital gallega y arrebatar el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín. Incluso con la opción de que la alcaldesa sea Mercedes Rosón. No obstante, la edil no adscrita asegura a EL CORREO GALLEGO que "jamás" formará un gobierno de coalición con el Partido Popular y que "el PP conoce perfectamente" su postura.

Verea ha realizado la oferta esta mañana, un día después de que los concejales no adscritos asegurasen que solo apoyarían una moción de censura en la que Rosón fuese alcaldesa. Las palabras las pronunció su compañero de filas, Gonzalo Muíños, que por primera vez respondía claramente a las declaraciones de días previos en las que diferentes miembros del PP apostaron por realizar una moción de censura en Santiago. Verea sostiene que su "única preocupación" es la capital gallega y no "el sillón" de la Alcaldía."Lo más importante es recatar a esta ciudad de este caos de BNG y CA", subraya el líder de los populares a EL CORREO.

Para los populares, es "prioritario" poner en marcha "un gobierno de emergencia con 15 concejales", aunque estipulan un decálogo de condiciones, cuyo primer y segundo punto son, respectivamente, el derribo de la Casa da Xuventude; y eliminar los asesores y cargos creados por el BNG y Compostela Aberta (CA), y destinar esos fondos a programación cultural.

El decálogo popular también incluye el refuerzo inmediato del servicio de limpieza, poner en marcha un contrato del agua que "generaría 100 millones para a los santiagueses", la auditoría del servicio de autobuses, así como la agilización administrativa y urbanística, la red pública de cocinas escolares, y construir "vivienda cien por cien pública y paralizar la venta de suelo público. Finalmente, los populares apuestan por parques infantiles cubiertos; y el refuerzo de la plantilla de la Policía Local y medidas de seguridad.