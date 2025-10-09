Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026

Santiago contará con una conexión directa con Estados Unidos. La compañía United Airlines incluirá el aeropuerto de Lavacolla (SCQ) en su programación estival de 2026, con vuelos directos entre Newark (Nueva York) y Santiago de Compostela. La ruta funcionará tres veces por semana —lunes, jueves y sábados— y será operada con un Boeing 737 MAX 8, un modelo de media distancia con capacidad para alrededor de 170 pasajeros.

La noticia ha sido avanzada por la cuenta especializada @SCQ_News, que calificó el anuncio de “notición” para la capital gallega. La aerolínea estadounidense prevé iniciar las operaciones en verano de 2026, coincidiendo con la temporada alta de viajes trasatlánticos.

Un hito histórico para el aeropuerto compostelano

La conexión supone un salto cualitativo en la internacionalización del aeropuerto de Lavacolla, que hasta ahora carecía de líneas directas con el continente americano. De confirmarse, Santiago pasará a formar parte de la red de destinos europeos de United Airlines, junto a ciudades como Lisboa, Porto, Roma o Barcelona.

Esta apuesta llega además en un momento de reconfiguración del mapa aéreo gallego, tras la marcha de Ryanair y la reducción de algunas rutas internacionales desde Santiago. El nuevo enlace podría compensar parcialmente esa pérdida, atrayendo viajeros procedentes de los Estados Unidos y favoreciendo el turismo, los intercambios académicos y las relaciones empresariales entre Galicia y Norteamérica.

Rutas anunciadas por United Airlines para el próximo verano desde el aeropuerto de Newark / Irishon Aviation

Tres frecuencias semanales y avión eficiente

Los vuelos partirán del aeropuerto Newark Liberty (EWR), uno de los principales hubs de United Airlines y puerta de entrada al área metropolitana de Nueva York. Según las previsiones actuales, la ruta se operará los lunes, jueves y sábados, con horarios orientados a facilitar las conexiones con otros destinos de la red norteamericana.

El Boeing 737 MAX 8, escogido para esta línea, es un modelo de nueva generación que combina eficiencia energética y autonomía suficiente para cubrir rutas trasatlánticas cortas. Esta elección permite que aerolíneas como United exploren mercados europeos medianos con vuelos directos, sin necesidad de emplear grandes aeronaves.

Confirmación oficial

United Airlines ha comunicado en sus redes el lanzamiento oficial de la ruta, pero aún no está abierta la venta de billetes. La noticia se enmarca en el anuncio general de nuevas rutas estivales de 2026, dentro de la expansión de la compañía en Europa.

Santiago se convierte así en el único aeropuerto gallego con conexión directa con Estados Unidos, consolidando su papel como principal puerta internacional de Galicia.