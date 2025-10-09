Los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Santiago irán a la huelga el 20 de octubre: "Non ao ERE"

El personal de Ryanair en el aeropuerto de Santiago se manifestó este jueves en las instalaciones de la terminal compostelana para mostrar su "rexeitamento ao ERE presentado pola compañía e na defensa dos postos de traballo". En la movilización también participaron "compañeiros e compañeiras doutras empresas, xa que a decisión de Ryanair provocará un efecto arrastre en todos os servizos, ao producirse un descenso xeneralizado da actividade no aeroporto de Santiago", indicó el presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, quien indicó, además, que el ERE extintivo anunciado por la low cost afecta a 80 trabajadores de handling (asistencia en tierra) en Lavacolla, además de otros 11 puestos de trabajo en el aeropuerto de Vigo. El ajuste de plantilla de Ryanair llega tras la decisión de la aerolínea irlandesa de reducir su oferta para la temporada de invierno, a partir del 26 de octubre, en un millón de plazas, tras su enfrentamiento con Aena y el Ministerio de Transportes por su política tarifaria.

Durante la protesta realizada en las terminales de salida y de llegada del aeropuerto, los trabajadores lanzaron una consigna clara, "Non ao ERE, si ao ERTE", puesto que sostienen que, a partir del próximo mes de julio, la actividad en el aeródromo de la capital gallega, coincidiendo con los meses de verano, aumentará de forma notable. Además, después de que el pasado 16 de septiembre los trabajadores recibiesen notificación de este ERE, el presidente del comité de empresa de Azul Handling explicó este jueves que las negociones siguen "enquistadas" y anunció que ya han convocado una huelga para el próximo 20 de octubre.

Asimismo, desde el comité de empresa de Azul Handling en Santiago -conformado por CIG y CC.OO.- alertaron de que los vuelos de Ryanair se van recortar en la capital de Galicia de 100 a 15 a la semana, con una pérdida del 50% de los pasajeros, entre 1,5 y 2 millones de los 4 millones con los que cuenta anualmente. Couceiro también advierte de que se perderán alrededor del 75% de los trabajos directos en la terminal (seguridad, cafetería, limpieza, alquiler de coches...).