Wöyza: «El festival Amal x Gaza ayuda a mostrar generosidad con el pueblo palestino»

La sala Capitol (20.30 h.; entradas a 15 euros) ofrece este jueves en Santiago una nueva edición del festival solidario con Gaza promovido por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Festival AMAL para recaudar fondos que ayuden a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Unrwa (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).

En est anueva cita de AmalxGaza se van a hacer conciertos de 30 minutos (en este orden) de Watani (danza), Ruxe Ruxe, Wöyza, Monoulious DOP y Mondra. Y es Wöyza, reciente premio Alfredo Iglesias 2025 al Mejor Disco, nombre destacado en Galicia dentro de la música arembi, el soul y el rap, quien atiende a EL CORREO GALLEGO para hablar sobre esta cita.

Ayuda a Palestina

A pocas horas del inicio del festival, ¿qué mensaje transmitiría?

Diría que es una buena ocasión para tener un acto de generosidad con el pueblo palestino, para hacer algo aunque sea poner un granito de arena económicamente. Además, se va a ofrecer buena música, el público va a disfrutar de buenos conciertos a cargo de artistas que participamos de forma solidaria, sin cobrar absolutamente nada, así que necesitamos que el público sea generoso y venga a apoyar la causa para mostrar, a través de este festival, su ayuda y generosidad con el pueblo palestino.

Firme apoyo a la cita

¿Tenía referencia previa de la labor que se hace desde Amal?

Sí, cuando ellos me contactaron, además, de que conocía el cartel del año pasado (Tanxugueiras, Boyanka Kostova, García MC y Ataque Escampe) y había visto que tenía bastante repercusión su trabajo, lo valoré porque, aunque es cierto que toda ayuda está bien, sea pequeña o grande, porque todo sirve de apoyo, me gusta participar en eventos solidarios que sean transparentes y en eventos donde se puede recaudar un buen monto y hacer que llegue de forma segura a Unraw, con un uso transparente para ayudar a lo que esa organización hace, ayudar a las personas refugiadas y a los niños también...

Solidaridad

Más allá de la vocación solidaria, a nivel musical, se propone un festival de estilos variados...

Así hay más oportunidades de llegar a más gente porque hay más diversidad y eso demuestra también la solidaridad que hay en la música, que traspasa géneros. La sensibilidad propia de los músicos se ve reflejada en casos así, como cuando fue la pandemia, cuando estábamos todos confinados, de los primeros que salimos a dar conciertos gratuitos y a ayudar a otras personas fuimos los músicos, más allá de lo importante que eran y son los equipos sanitarios, como estamos viendo ahora en los hospitales de Palestina porque hoy vemos que en Gaza hay sanitarios de todo el mundo, algunos que se han tenido que ir y otros que están allí trabajando sin tener los medios necesarios... Gente generosa la hay en todas las profesiones, pero sí que es cierto que los músicos, que formamos parte de una profesión a veces infravalorada, demostramos que la música tiene esa sensibilidad y ese poder de convocatoria y también esa necesidad de reivindicar los derechos humanos que otras profesiones no tienen con las diferentes causas, en este caso, el genocidio que está aconteciendo hoy día...

Maternidad y nueva etapa

A todo esto, ¿el nuevo disco?

Aunque parar, no paré porque no puedo parar, porque una es lo que es, me quedé embarazada y fui mamá hace siete meses y he estado centrada en esa prioridad tan bonita... y he estado año y medio fuera del escenario, salvo una actuación el pasado noviembre y otra reciente en Braga... Este disco lleva grabado dos años y va a salir antes de que termine el año. Ahora es el momento, y tenemos muchísimas ganas porque estreno nuevo equipo de trabajo y nueva banda y estoy muy ilusionada.