PLANES
Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 10 de octubre en Santiago?
Mucha música, literatura y creación contemporánea, entre las propuestas para este viernes en Compostela
Concierto de Eladio y los Seres Queridos
POP. La sala Riquela acoge hoy a Eladio y los Seres Queridos, que dan un concierto a las 20:30 h. (15 euros). La banda viguesa de indie pop rock celebra dos décadas de carrera con un recorrido de seis discos. Su tour empieza tras el lanzamiento de su último álbum, B.S.O. 2005 - 2025, un disco grabado en directo como homenaje a sus dos décadas de trayectoria.
Selic: Susana S. Arins, Corina Alfonso, Bob Pop y María Meijide
LIBROS. Dentro de la feria Selic, abierta en la Quintana hasta el próximo domingo, a las 17 h., Corina Alfonso ofrece un taller de Braille; a las 18 h., Susana S. Arins presenta Arte menor, una propuesta donde se unen música y poesía con Felisa Segade y Alba María; a las 18 h., hay previsto un taller de relatos a cargo de María Meijide; a las 18:30 h., María Besteiros presenta Ítaca, libro editado por Xerais, y Penélope tece (ed. Aira), en el stand de Lila de Lilith; y a las 19.30 h., Bob Pop habla del poemario De cuerpo presente.
Anna Margules, Nadia Vázquez, Calia Álvarez y Manuel Vilas
ARS ATLÁNTICA. El Ateneo de Santiago presenta dentro del VII Festival Ateneo Barroco, Le Grand Ballet. Danzas francesas en la España barroca, show a cargo de Ars Atlántica (Nadia Vázquez, musette; Anna Margules, flautas de pico; Calia Álvarez, viola da gamba y Manuel Vilas, arpa), a las 20 horas en Teatro Principal. Ofrecen obras de Torres, Lully, Martin y Coll, Bodin de Boismortier, Martin Hotteterre... Se programa en colaboración con la Quincena Musical de San Sebastián. Hay entradas a 10 euros.
María Esclapez y el libro ‘Tu miedo es tu poder’
María Esclapez llega hoy a la Casa del Libro de Santiago para firmar ejemplares a las 19 horas de Tu miedo es tu poder, su nueva obra. Natural de Elche, es psicóloga sanitaria especializada en Psicología Clínica y de la Salud, Sexología y Terapia de Parejas.
Actuación de Delaporte y Laia Alcolea
Delaporte pasan hoy por Santiago dentro de una gira llamada Déjate querer, donde van a tener como telonera a Laia Alcolea en la sala Capitol, con cita a las 20.30 horas y entradas desde 25 euros. Delaporte, dúo formado por la cantante Sandra Delaporte y el productor y teclista italiano Sergio Salvi, ofrecen un repertorio de pop y electrónica bailable.
Muestra de finalistas del premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis
A las 20 horas se inaugura la exposición basada en las candidaturas finalistas del premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis, en la Sala Isaac Díaz Pardo de Auditorio de Galicia. Es ya la décima cuarta edición de este certamen dedicado a la creación contemporánea gallega para residentes en Galicia que sean menores de 40 años.
Magia con ‘Encantos en Compostela’
El festival Encantos en Compostela propone magia con Eloy Fernández en el Entreportas (22:30 horas), Axel Hecklau en el Museo de la Magia (20.30 h.), Iago Saavedra en Flying Fun (19 h.), Samuel Moreno en el centro sociocultural Saramago (18:30 h.); o Sara Rodríguez en el de O Romaño (18 h.), entre más citas.
