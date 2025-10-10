Arde un carrito de bebé en un portal de la rúa de Sánchez Freire, en Santiago

Gran susto en la tarde de este viernes en el barrio de Conxo. Agentes de la Policía Local de Santiago han tenido que sofocar un fuego que se ha declarado en un carrito de bebé que se encontraba aparcado en un portal de una vivienda de la rúa de Sánchez Freire, después de que haya comenzado a arder por motivos que todavía se desconocen.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han informado a EL CORREO GALLEGO que recibieron un aviso del suceso "en torno as 17.37 horas", pero que "non tiñan coñecemento, polos escasos minutos transcorridos dende a alerta, de si se atopaba un recén nacido no interior do carrito".

Desde el centro de emergencias explican que dieron aviso a los Bomberos de Santiago, los cuales no llegaron a intervenir por la pronta llegada de los efectivos de la Policía Local, que apagaron las llamas y comprobaron que en el interior del carrito no había ningún bebé.

Se investigan las causas

Desde el Concello de Santiago han aclarado y confirmado que en el momento del fuego, el carrito se encontraba vacío, y que las circunstancias por las que ha comenzado a arder "todavía se están investigando".