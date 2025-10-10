SUCESOS
Arde un carrito de bebé en un portal de la rúa de Sánchez Freire, en Santiago
Desde el Concello señalan que las circunstancias por las que ha comenzado el fuego "todavía se están investigando"
Gran susto en la tarde de este viernes en el barrio de Conxo. Agentes de la Policía Local de Santiago han tenido que sofocar un fuego que se ha declarado en un carrito de bebé que se encontraba aparcado en un portal de una vivienda de la rúa de Sánchez Freire, después de que haya comenzado a arder por motivos que todavía se desconocen.
Fuentes consultadas del 112 Galicia han informado a EL CORREO GALLEGO que recibieron un aviso del suceso "en torno as 17.37 horas", pero que "non tiñan coñecemento, polos escasos minutos transcorridos dende a alerta, de si se atopaba un recén nacido no interior do carrito".
Desde el centro de emergencias explican que dieron aviso a los Bomberos de Santiago, los cuales no llegaron a intervenir por la pronta llegada de los efectivos de la Policía Local, que apagaron las llamas y comprobaron que en el interior del carrito no había ningún bebé.
Se investigan las causas
Desde el Concello de Santiago han aclarado y confirmado que en el momento del fuego, el carrito se encontraba vacío, y que las circunstancias por las que ha comenzado a arder "todavía se están investigando".
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»