Bouza reclama un nuevo centro de salud en Conxo y cree que se castiga a Santiago
Considera que las obras en el edificio actual no son suficientes
Aboga por garantizar la conservación del monasterio y facilitar su acceso al público
Redacción
El secretario xeral del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, reclama a la Xunta que reserve una partida en los presupuestos de 2026 para la construcción de un nuevo centro de salud en Conxo, al considerar que las obras que se están realizando en el actual no son más que un parche y es «claramente insuficiente».
En rueda de prensa, aseguró que el presidente de la Xunta «castiga claramente a cidade de Santiago», se preguntó si ese trato no se debe a que «non goberna o seu partido», y añadió que «parece que só se poden obter recursos, cartos públicos e tamén todas as obras que sexan necesarias en cada pobo ou vila dependendo se es do PSOE, do PP ou non».
Riqueza patrimonial del monasterio
Insistió en ir más allá de las pequeñas reformas en Conxo e instó al Gobierno autonómico a comprometerse con medidas más ambiciosas. «Non só nos quedemos en parches e en migallas que quere facer a Xunta de Galicia para facer que fai, senón que o que esiximos claramente é que no vindeiro orzamento do ano 2026 se incorpore unha partida específica non para a ampliación, senón para un novo centro de saúde», incidió.
Anunció además que pedirán explicaciones a la Xunta sobre la conservación del Monasterio de Conxo, que recordó es Patrimonio de la Humanidad, y propuso que se abra a la ciudadanía, poniendo en valor su riqueza patrimonial.
