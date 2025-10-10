Santiago contará con una fábrica europea de IA: la inversión supera los 80 millones

"É un fito histórico, un proxecto insignia que vincula as áreas da biotecnoloxía e a intelixencia artificial e que nos sitúa na elite neste ámbito en Europa". Así valoró este viernes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, la concesión, por parte de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) de una de las seis nuevas fábricas europeas de inteligencia artificial (AI Factory), centrada en el ámbito de la salud global, que contará con una inversión de 82 millones de euros.

El Cesga y el CSIC presentaron el pasado mes de junio su candidatura para acoger esta infraestructura, una de las seis nuevas factorías que se van a construir en Europa. Actualmente hay un total de 13 factorías con sede en 12 países (Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, España, en Barcelona; Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia y Suecia), a las que se suman ahora las nuevas seis fábricas que se acaban de conceder en todo el continente, una de ellas en Galicia. La concesión de este proyecto al Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) supone que Alemania, España y Polonia sean los tres únicos países que cuentan con dos fábricas de IA en su territorio, algo que sitúa a Galicia en una posición relevante en el ámbtio de las tecnologías profundas y biotecnología, destacaron desde el Gobierno gallego.

Esta fábrica de IA estará centrada en el ámbito de la salud bajo el nombre 1HealthAI. Gracias a ella, se adquirirá un nuevo supercomputador específico para inteligencia artificial y una plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental, y se prestarán servicios de apoyo integral a empresas y centros de investigación de forma gratuita.

La comunidad gallega logra captar 65 millones de euros para su sistema de investigación e innovación (41 de fondos europeos y 24 estatales) que la Xunta completará con otros 17 millones de euros de fondos propios. Esta capacidad de captación evidencia, en opinión del conselleiro Román Rodríguez, el posicionamiento y la fuerza de una I+D+i cada vez más relevante.

El apoyo de otras instituciones

La factoría de inteligencia artificial gallega, liderada por el Cesga y coliderada por el CSIC, cuenta con la participación y firme compromiso de socios clave, incluyendo las tres universidades públicas gallegas y varios de sus centros de investigación de la Red CIGUS, así como el Hub Europeo de Innovación Dixital DATAlife y el centro tecnológico Gradiant, entre otros agentes del sistema de I+D+i gallego. El Cesga es una fundación participada al 70% por la Xunta de Galicia y al 30% por el CSIC.

Esta iniciativa está impulsada y respaldada por la Xunta como parte de su compromiso con la ciencia, la innovación y el avance tecnológico. Así, a comienzos de año el Gobierno gallego presentó la propuesta de esta factoría al CSIC y a los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transformación Dixital y de la Función Pública en diversas reuniones mantenidas en Madrid por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Tras la resolución positiva de esta línea, Román Rodríguez felicita al Cesga por su excelente trabajo y agradece a las tres instituciones su implicación decisiva como ejemplo de colaboración entre administraciones para obtener el proyecto y la financiación para desarrollarlo.

En la élite de Europa

En este sentido, el conselleiro destaca el “potencial galego nestes ámbitos, dúas liñas que son estratéxicas no Plan galego de investigación e innovación 2025-27”. De hecho, con este resultado, se da cumplimiento a uno de los objetivos del Plan en el que se incluyen las factorías de IA como medio para establecer ecosistemas interconectados y dinámicos que estimulen la colaboración, impulsen el desarrollo tecnológico y la innovación en estas materias, acelerando su aplicación en sectores clave.

Por su parte, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, destaca que el CSIC “refuerza sus capacidades en el desarrollo de servicios científicos de alto valor añadido, aprovechando al máximo el ecosistema científico de datos generado por la institución”. “Como la mayor institución de investigación de España, presente en todas las áreas de la ciencia, nuestra participación tiene un impacto que se extiende por todo el territorio nacional, complementando de forma esencial el ecosistema gallego”, afirma.