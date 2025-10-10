El CHUS aumenta en 9 días y sube ya a 85,7 la espera media para una cirugía

Los usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago que aguardaban por una cirugía observaron cómo durante el primer semestre de este año la espera se incrementaba en 9 días con respecto al mismo período del año anterior, situándose la media en los 85,7 días frente a los 76,6; mientras que en el global de 2024 quedó establecida en 73,5.

Malos datos por tanto en el apartado de intervenciones quirúrgicas, que colocan al CHUS a la cola entre los hospitales gallegos y también a mucha distancia de la media a nivel autonómico, 69,3.

Desglosando esas cifras entre los centros hospitalarios ubicados en Compostela y el del Barbanza, la situación se agrava en Santiago, puesto que si el de Ribeira contabiliza una media de 42,1, en los de la capital gallega se eleva a 87,6.

20,2 días de espera en prioridad 1

En total, eran 3.491 las personas a la espera de una operación en los seis primeros meses del año, de las que 430 estaban en grado de prioridad 1 y el resto en prioridad 2, siendo la media en este caso de 88,3 días, 20,2 en el de los pacientes catalogados como de prioridad 1. En el primer semestre de 2024 había 397 personas en prioridad 1, con una espera de 17,7 días, y 2.779 en prioridad 2, con una demora de 78,6 días.

Los servicios que acumularon mayor demora en estos seis primeros meses a la hora de realizar una intervención quirúrgica fueron el de Otorrinolaringología, con 136,3 días de media; seguido del de Traumatología, con 103,4. En el lado opuesto, en Dermatología la espera quirúrgica se situó en 24,4 días; 40,7 en el caso de Ginecología. Un año antes, los servicios con mayor carga eran el de Neurocirugía (138,4) y Otorrinolaringología (109,7), mientras que las cirugías se llevaban a cabo en 26,3 días en Cirugía torácica, 28,5 en Dermatología.

Entre enero y junio se llevaron a cabo en Galicia 109.746 operaciones, un 1,5% más que en el mismo período de 2024, reduciendo en 1.029 las personas a la espera de una cirugía al pasar de las 50.252 a las 49.223 de este ejercicio.

Menor demora en visitar al especialista de toda Galicia

Por contra, y frente al agravamiento de las listas quirúrgicas en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, el capítulo de consultas externas experimentó una notable mejoría, consiguiendo reducir en casi 18 días el tiempo en ser citado para ser atendido por un especialista. En concreto, y según los datos publicados este jueves por el Sergas, si durante el primer semestre del año pasado la demora era de 56 días, entre enero y junio de este el CHUS ha conseguido que descienda a los 37, 6; cifra que se sitúa también muy por debajo de la media global de la comunidad, establecida en 57,3, y de la siguiente área mejor situada en este apartado, la de A Coruña y Cee, a la que la compostelana resta un total de once días (48,7).

Por especialidades, los pacientes que más tuvieron que esperar por una primera consulta en el CHUS fueron los de Neurología, dos meses; seguidos de los de Cirugía general y digestiva, que tuvieron que hacerlo durante 55,7 días de media.

Cirugía plástica, sin lista

En cambio, en Cirugía plástica no hubo que aguardar nada, y en Angiología y Cirugía vascular se situó en 3,8 días.

Durante el primer semestre de 2024 la especialidad con mayor demora fue la de Traumatología, con 80 días -ahora desciende hasta los 42-, seguida de Alergología, con 64,7 frente a los 33,3 de este año. Neurología seguía moviéndose en los dos meses, con 61,1, mientras que Cirugía torácica (3,4, ahora 14,6) y Angiología y cirugía vascular (6,3) apenas si tenían lista de espera.

Pruebas diagnósticas

Por lo que se refiere a la agilidad con la que se llevaron a cabo diferentes tipos de pruebas diagnósticas, la media para las de radiología fue de 91 días, mientras que en medicina nuclear fue de apenas 4,6. Para una endoscopia la demora se situaba en los 85,5 días, 124,4 en electrofisiología, y 81,9 en diferentes estudios.

Un año antes de radiología llamaban a los 75 días, de medicina nuclear a los 18,5, de endoscopias a los 74,2, de electrofisiología a los 154,3 y para otro tipo de estudios a los 90,3 días de media.

En el conjunto de la comunidad durante el primer semestre de este ejercicio la espera se situó en 72,2 días en radiología, 69,7 en medicina nuclear, 131,6 en endoscopias, 87,7 en electrofisiología y 125,5 en diferentes estudios.