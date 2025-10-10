El Concello de Santiago lanza una nueva edición de los Bonos Corazón: cómo y cuándo descargarlos

El Concello de Santiago acaba de anunciar una nueva edición de los Bonos Corazón. Una convocatoria a la que, tal y como ha recordado la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, se destinan 300.000 euros que se suman a los 300.000 repartidos durante el mes de mayo, con lo que este año el ayuntamiento compostelano habrá destinado un total de 600.000 euros a estos bonos tan populares entre los santiagueses, superando en 150.000 euros el montante asignado en 2024.

En su presentación, Rozas ha hecho hincapié en que fue "el propio tejido comercial el que demandó realizar dos convocatorias, cambiando también las fechas habituales de la convocatoria para que los Bonos Corazón permitiesen dinamizar las ventas en los momentos más complicados para el sector", lo que permitió movilizar en mayo casi un millón de euros en los establecimientos locales con 15.000 bonos descargados.

💛En marcha unha nova convocatoria dos Bonos Corazón Compostela

📰O BOP publica hoxe as bases

🗓️Comerciantes e hostaleiros teñen un mes para adherise a partir do luns 13

↘️Os bonos pódense descargar dende o xoves 16



Los establecimientos podrán adherirse desde el lunes

Aquellos locales hosteleros y establecimientos comerciales que quieran sumarse a esta nueva campaña de los Bonos Corazón en Santiago, podrán hacerlo a partir del próximo lunes 13 de octubre y durante un mes.

La descarga de los bonos a partir del 16 de octubre

En cuanto a la descarga de los Bonos Corazón, el plazo comenzará el próximo jueves 16 de octubre a partir de las 9,30 horas, y estarán disponibles hasta que se agote el crédito de los 300.000 euros. El plazo para gastarlos será de un mes, y transcurrido ese precio, los bonos no gastados caducarán.

Como en anteriores ediciones, tendrán formato digital a través de un código QR y estarán disponibles para su utilización en la APP Wallet. El importe se irá reduciendo hasta agotarse, y se podrá utilizar en una o varias compras.

Habrá una modalidad única con un valor de 50 euros, de los que el Concello aportará 20 y la persona solicitante los 30 restantes. Cada persona podrá solicitar y obtener hasta tres bonos. También se establece un límite de gasto en cada establecimiento, que será de 15.000 euros con cargo al 40% de los Bonos Corazón que corre a cargo del ayuntamiento.