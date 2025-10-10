La única moción de censura en Santiago echó a Xerardo Estévez hace casi cuatro décadas de Raxoi

Desde hace unos días, la posibilidad de una moción de censura al Gobierno que forman BNG y Compostela Aberta en Santiago planea sobre Raxoi. Una propuesta lanzada por diferentes miembros del Partido Popular compostelano y por su propio líder, Borja Verea, a los concejales no adscritos del PSOE, y en la que apoyarían incluso la opción de que la alcaldesa sea Mercedes Rosón.

Un ofrecimiento que rápidamente era rechazado este jueves por los concejales no adscritos y al que la propia Rosón, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, contestó con un «Jamás, jamás, jamás». Los cuatro ediles recordaron que siguen siendo «socialistas sin carné, progresistas y de izquierdas», para recalcar que no tienen ningún interés en llegar a una alianza con el PP.

Por cómo se están sucediendo los acontecimientos, parece que la idea de los populares no tiene pinta de llegar a buen puerto en la que sería la segunda moción de censura de la democracia en el Concello de Santiago, después de que en la década de los 80 el también socialista Xerardo Estévez fuera privado del bastón de mando de la ciudad por Ernesto Viéitez Cortizo.

Imagen que recoge el momento en que Xerardo Estévez tomaba posesión de la alcaldía de Santiago, en 1983 / ECG

Uno de los episodios más agitados de la vida política compostelana

Corría el año 1986 y, durante un pleno bronco en abril de ese año, Santiago vivía uno de los episodios más agitados de su vida política.

Xerardo Estévez, acompañado por el concejal Carlos Fernández, decidió no recurrir la sentencia del Supremo, que le obligaba a convocar el Pleno municipal para la moción de censura que le apartó del cargo. / ECG

El entonces alcalde Xerardo Estévez era destituido de su cargo, después de casi tres años de legislatura, por una moción de censura promovida por Marcial Castro Guerra (Partido Liberal) junto al propio Ernesto Viéitez Cortizo (Alianza Popular), formando una Coalición Popular que llegó a sumar 13 votos, suficientes para echar a Estévez de Raxoi, que volvería a ser alcalde después de las elecciones de 1987 al conseguir la mayoría absoluta.

El primer teniente de alcalde de Santiago en 1986, Xaime Castiñeiras (izquierda), hace entrega del bastón de mando municipal al profesor Ernesto Viéitez Cortizo tras prosperar la moción de censura / ECG

Aquel día, el nuevo Gobierno de Ernesto Viéitez tuvo que ser escoltado por la policía a la salida de un pleno que siguieron numerosos ciudadanos a través de pantallas de vídeo en la Praza do Obradoiro y, los cuales increparon tanto a los miembros de Alianza Popular como a Marcial Castro, edil liberal promotor de la única moción de censura que hasta el momento ha prosperado en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.