Xunta y USC analizarán drogas en aguas residuales de Santiago: estas son las sustancias que se buscarán

Identificar los niveles de consumo de drogas en Galicia y detectar la entrada de nuevas sustancias que aparecen en el mercado es el principal cometido de un proyecto pionero de la Xunta y la Universidade de Santiago. Para ello procederán, en un principio, al análisis de las aguas residuales de las depuradoras de Ourense, Pontevedra, Lugo, Santiago y Guillarei (Tui). Con esta información, el gobierno gallego podrá adaptar sus políticas sanitarias para contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos.

El convenio fue firmado este viernes en el edificio administrativo de San Lázaro por parte del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y del rector de la Universidade de Santiago, Antonio López. En el acto también estuvo presente el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y el catedrático de Química Analítica de la USC José Benito Quintana, encargado de coordinar el estudio.

La iniciativa cuenta con un inversión de la Xunta de 50.000 euros, con los que se financiarán las investigaciones y se difundirá la información sobre recursos, medios y otros programas de interés. En función de los resultados, según precisó el conselleiro de Sanidade, se estudiará la posibilidad de incorporar otras estaciones depuradoras para darle continuidad a esta medida.

Antonio Gómez Caamaño, Ángeles Vázquez y Antonio López durante la firma del convenio. / Cedida

Gómez Caamaño manifestó que «este é un proxecto pioneiro que reafirma o compromiso da Xunta coa loita contra as drogas como un problema social e de saúde pública». Las depuradoras en las que se medirá la presencia de sustancias, incide, se han escogido en base al tamaño de la población a la que prestan servicio, «permitindo obter información das distintas provincias».

Por su parte, Ángeles Vázquez, reiteró la relevancia de la colaboración entre los departamentos autonómicos y la Universidade de Santiago y, concretamente, señaló que «Augas de Galicia da apoio ao persoal investigador na recollida de mostras na EDAR pertencente á súa rede».

En concreto, se llevarán a cabo dos campañas de recogida de muestras durante dos semanas al año en las EDAR, que despúes se analizarán en el laboratorio del grupo de investigación de Cromatografía y Quimiometría (ChromChem), adscrito al Instituto de Investigación do Medio Acuático para Unha Saúde Global (iARCUS) de la USC.

Se detectará cocaína, cannabis y fentanilo, entre otras drogas

El profesor Quintana explicó que «pretendemos impulsar o uso da análise das augas residuais como ferramenta obxectiva para seguir o consumo de sustancias de abuso». En todas las muestras se analizará cuantitativamente anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis), benzoilecgonina (metabolito de la cocaína), carboxi-THC (metabolito del THC), ketamina, etil sulfato (metabolito del etanol) y fentanilo; mientras que en las de los fines de semana se hará un análisis cualitativo para procurar la posible presencia de otras substancias de abuso, y en particular análogos del fentanilo, nitazenos y otros opioides sintéticos así como metabolitos del consumo de crack. Con los resultados analíticos, datos de caudales de las EDAR y población servida por estas, se elaborarán cálculos de residuos de sustancias normalizados por día y 1.000 habitantes y cuando sea posible también de consumo por día y 1.000 habitantes.

En el mes de mayo ya se recogieron muestras en las estaciones depuradoras de Santiago, Ourense, Lugo y Guillarei, y la intención es avanzar en una segunda toma incluyendo la estación de Pontevedra, con el objetivo de elaborar un informe antes de fin de año.

También el rector de la USC, mostró su satisfacción al hacerse realidad este proyecto. «Permítenos seguir avanzando e xerando novo coñecemento por parte dos nosos investigadores , o que penso que é útil para que a sociedade poida tomar medidas e tamén para evolucionar no coñecemento que se xera dende as universidades», dijo.