Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves

Aquellos que vivan en las inmediaciones de Santiago de Compostelay busquen cambiar de coche o darse un nuevo capricho están de suerte. El Salón VO Vehículo de Ocasión celebra en la capital gallega, concretamente en el recinto ferial de Amio, su edición número 16, desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de este mes, donde se ofrecerán más de 800 automóviles con suculentos descuentos exclusivos.

Esta cita es la ocasión adecuada para realizar una comparativa en horas que de otra manera podría llevar semanas o meses, puesto que el recinto albergará máquinas de más de 25 concesionarios. Dolecer Eventos son los encargados de organizar este encuentro ya clásico en el calendario de la automoción gallega.

Cartel de la edición de este año. / Cedida

A lo largo de los 17.000 metros cuadrados de las instalaciones se expondrán modelos de prácticamente todas las marcas, incluidas sus últimas novedades: Audi, Seat, Vw Volvo, Ebro, Toyota, Peugeot, Cupra, Skoda, Fiat, Jeep, Hyundai, Honda, Citroen, Opel, MG, Subaru, Mitsubishi...

Del mismo modo, los asistentes podrán chequear de primera mano vehículos KM0, Seminuevos (coches con menos de 4 años) y segunda mano. Todos con garantía y totalmente revisados.

Imagen de una edición pasada del evento. / Cedida

Además, también se podrán ver automóviles de gama ECO, Eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, que cada vez tienen más importancia en el sector. Así como compactos, berlinas o Sub, que continúan ganando terreno en las ventas y en los diseños de los fabricantes.

Coches desde 5.000 hasta 80.000 euros

En cuanto a los precios, el Salón VO presenta las mejores alternativas a aquellos que buscan cambiar de coche al ofertar precios "rebajados muy por debajo de lo habitual", aseguran los impulsores, con automóviles desde los 5.000€ hasta los 80.000€.

Horario de mañana y tarde todos los días

El horario del evento será de 10:00 horas a 20:00 horas el jueves 16, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre, cuando se clausure el evento. El coste de la entrada será de 4 euros, mientras que para los niños de menos de 12 años será gratis.