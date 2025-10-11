Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de octubre en Santiago?

Chicharrón y los 30 años en el cine de Alfonso Zarauza

CONCIERTO. La banda Chicharrón y el cineasta Alfonso Zarauza mantienen una estrecha relación desde que en 2016 él dirigiera un videoclip del grupo. Desde entonces, su música ha formado parte de la banda sonora original de sus películas, siendo clave en Ons y Malencolía. A partir de las 18.30 horas en la Sala Riquela con entrada libre. También actuará Noel Mckein, músico tejano que reside parte del año en Compostela y amigo de Zarauza.

El director compostelano Alfonso Zarauza, que cumple 30 años en el cine, recibirá el Premio Pedigree de Honor en el Festival de Cans / ECG

Títeres y magia

DOS PROGRAMAS. El festival de títeres Galicreques ofrece gratis en el Mercado de Abastos: Tarot-creques Animados, de Titirot (11 h.); en A Reixa: El último árbol, de El Guiño del Guiñol (Colombia; 12 h); en la Alameda: Percorrendo camiños, de Os Monifates (17 h.9; en el CSC de Conxo: Magic & Music, de Luis Vallecillo (18 h.; en el CSC Romaño: Pasmo de pedra, de Mircromina Teatro (18 h.); y en la Alameda: Lazarillo del Riachuelo, de Gonzalo Guevara (Argentina, 19 h). Y en el festival de magia, Encantos en Compostela, en el CSC de Fontiñas (12 h.) , actúa Gonzalo Albiñana; en el pub Medusa, a dicha hora, Eloy Fernández; a las 18 h., Iago Saavedra en el CSC de Vidán; y a la vez, Albiñana en el CSC de Laraño; y en el pub Casa das Crechas, cita con las sesiones de magia de cerca que ofrece Fernández (5 euros; el resto de citas de hoy, son gratis).

Antonio M. Fraga en la feria Selic

A las 13 horas, en la Quintana, Antonio M. Fraga presenta una novela suya titulada Askja (ed. Xerais) y lo hace acompañado de Sica Romero. Antes, a las 11:45 h., Xina Vega conduce un coloquio con Antía Yáñez, Eva Veiga y Bob Pop. Y a las 17 h., charla entre Mónica Rial, Andrea Juncal García y Miguel A. Rocha Alonso. Además, a las 18 h., diálogo entre Antía Marante y Lorena Souto; y a las 19.30 h., tertulia con Antonio Giráldez, Laura Tabaré, Amaia Sánchez-Velasco y Jorge Valiente Oriol.

‘La clásica fiesta ochentera’, ‘ Va de Bach’ y el Mago Orbit

3 PLANES. El espectáculo musical La clásica fiesta ochentera se ofrece hoy en la Sala Capitol a las 21 h. y, para público infantil, el Auditorio de Galicia propone Va de Bach, a las 18 h., con la compañía Aracaladanza. Además, el Mago Orbit presenta Acero 2.0, a las 19 h. en el Teatro Compostela (La Salle).

Tradicional magosto en el centro cultural A Rocha Vella

TRADICIÓN. A las 19 horas se celebra el tradicional magosto del centro sociocultural de A Rocha Vella, una cita promovida por la asociación cultural de dicha zona y que cuenta con el apoyo del Concello de Santiago. Esta entidad vecinal «lucha por concienciar de la importancia de conservación y restauración del Castillo de la Rocha así como apoyar la cultura gallega», según detallan sus promotores, cuyas actividades hacen hueco a lo largo del año a presentaciones de libros, charlas, debates y conciertos.