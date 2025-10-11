El CHUS conmemora con las unidades implicadas el Día de la Salud Mental

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza conmemoró ayer el Día Mundial de la Salud Mental, que este año se celebra con el lema Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, con un acto en el Hospital Clínico de Santiago al que asistieron representantes de las diferentes unidades encargadas de los cuidados en este ámbito en el CHUS. Y es que, junto al Psiquiátrico de Conxo, donde están los dispositivos de Rehabilitación Psiquiátrica, cuenta con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Clínico, la de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Provincial y las de hospitalización de psiquiatría en el Gil Casares, así como una a mayores en el de Conxo.

Un suicidio cada 40 segundos

El acto central, que se suma a los llevados a cabo a lo largo de toda la semana en las diferentes unidades, contó con la actuación del cantautor Manoele de Felisa en la entrada principal del Clínico, donde interpretó poemas de la poetisa y enfermera del área Rosalía Morlán. Además, intervino una paciente, junto a varios profesionales asistenciales y de la las asociaciones de pacientes para dar visibilidad al problema del trastorno mental, que según la Organización Mundial de la Salud afecta a mil millones de personas en todo el mundo, y que estima que cada cuarenta segundos se produce un suicidio.

Sobre las diferentes unidades existentes en Santiago, cabe destacar que la Infanto Juvenil atiende a menores de hasta 16 años de edad y está configurada por las consultas externas, el hospital de día y la unidad de hospitalización.

Para adultos existen en el área 50 camas de hospitalización de agudos, 29 en el Provincial y 21 en el Gil Casares.