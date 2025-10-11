Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CHUS conmemora con las unidades implicadas el Día de la Salud Mental

Manoele de Felisa interpreta en el Clínico de Santiago varios poemas de la enfermera del área Rosalía Morlán

Manoele de Felisa actuando en el Hospital Clínico de Santiago.

Manoele de Felisa actuando en el Hospital Clínico de Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza conmemoró ayer el Día Mundial de la Salud Mental, que este año se celebra con el lema Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, con un acto en el Hospital Clínico de Santiago al que asistieron representantes de las diferentes unidades encargadas de los cuidados en este ámbito en el CHUS. Y es que, junto al Psiquiátrico de Conxo, donde están los dispositivos de Rehabilitación Psiquiátrica, cuenta con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Clínico, la de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Provincial y las de hospitalización de psiquiatría en el Gil Casares, así como una a mayores en el de Conxo.

Un suicidio cada 40 segundos

El acto central, que se suma a los llevados a cabo a lo largo de toda la semana en las diferentes unidades, contó con la actuación del cantautor Manoele de Felisa en la entrada principal del Clínico, donde interpretó poemas de la poetisa y enfermera del área Rosalía Morlán. Además, intervino una paciente, junto a varios profesionales asistenciales y de la las asociaciones de pacientes para dar visibilidad al problema del trastorno mental, que según la Organización Mundial de la Salud afecta a mil millones de personas en todo el mundo, y que estima que cada cuarenta segundos se produce un suicidio.

Sobre las diferentes unidades existentes en Santiago, cabe destacar que la Infanto Juvenil atiende a menores de hasta 16 años de edad y está configurada por las consultas externas, el hospital de día y la unidad de hospitalización.

Noticias relacionadas y más

Para adultos existen en el área 50 camas de hospitalización de agudos, 29 en el Provincial y 21 en el Gil Casares.

TEMAS

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  3. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  4. Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
  5. Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
  6. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  7. El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
  8. Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»

Sale la revista ‘Obradoiro. Prospectiva I’ y presentan ‘Tiempo y viaje en la Compostela medieval’

Sale la revista ‘Obradoiro. Prospectiva I’ y presentan ‘Tiempo y viaje en la Compostela medieval’

El compostelano Andrés Rodís gana el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis

El compostelano Andrés Rodís gana el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis

Carrera solidaria por el ictus en Santiago a favor de Dano Cerebral Galicia

Carrera solidaria por el ictus en Santiago a favor de Dano Cerebral Galicia

Ryanair ofrece 23 días por año trabajado a los despedidos en Lavacolla o traslados a otras terminales a media jornada

Ryanair ofrece 23 días por año trabajado a los despedidos en Lavacolla o traslados a otras terminales a media jornada

La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas

La ruta aérea entre Santiago y Nueva York beneficiará a 25.400 emigrantes gallegos y medio millón de turistas

El CHUS conmemora con las unidades implicadas el Día de la Salud Mental

El CHUS conmemora con las unidades implicadas el Día de la Salud Mental

El rector de la USC espera avances sobre Medicina sin dar fechas e insiste en una facultad descentralizada

El rector de la USC espera avances sobre Medicina sin dar fechas e insiste en una facultad descentralizada

Máis de 100 mulleres participaron no Plan Integrado de Emprego de Santiago

Máis de 100 mulleres participaron no Plan Integrado de Emprego de Santiago
Tracking Pixel Contents