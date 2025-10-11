El compostelano Andrés Rodís gana el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis

El compostelano Andrés Rivas Rodís ganó ayer en Santiago el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis. La sala Isaac Díaz Pardo del recinto que nomina el galardón acogió además la inauguración de la exposición de las obras finalistas de la XIV edición del certamen.

Presencia institucional

La cita contó con la alcaldesa y presidenta del Consejo Rector del Auditorio, Goretti Sanmartín; la concejala de Cultura y presidenta del jurado, Míriam Louzao; el director-gerente del Auditorio, Xaquín López, y la responsable de exposiciones de ese espacio, Chus Busto. Acudieron también buena parte del elenco de artistas participantes.

Un ganador de Santiago

El jurado incluyó además a la docente en Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Susana Cendán; al artista Rosendo Cid; la directora del centro de arte de la Fundación María José Jove, Susana González, y al investigador, Juan Luis Toboso Galindo.

Su decisión premia a Andrés Rodís (Santiago, 2000) por una obra titulada Variaciones sobre el recipiente. Logra así 6.000 euros. El artista vencedor trabaja con diferentes materiales como el óleo, esmalte, fotografía, bordado y cerámica.

Es graduado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (2022) y máster en Investigación y Creación en Arte por la Universidad del País Vasco (2024). Cursa su doctorado en la Universidad de Vigo y ha conseguido antes distinciones del Ayuntamiento de Leioa (2024) y el Premio Cátedra Bodegas Faustino & Willy Ramos (París, 2022) por su proyecto Luz negra.

Andrés Rodís fue también finalista del certamen Xuventude Crea (2020 y 2021) y seleccionado para el Encontro de Artistas Novos EAN11 en la Cidade da Cultura de Galicia, bajo la coordinación de Rafael Doctor.

Foto de familia de participantes en el premio Auditorio de Galicia para Artistas Noveis. / Antonio Hernández

Resto de premios

El segundo premio, con una dotación de 3.000 euros, recayó en las hermanas Lara y Noa Castro Lema (A Coruña, 1998) por una obra llamada Bailan os nomes; y el tercero fue para Escóitalo? É o silencio antigo, de Nuria Figueiredo (Ourense, 1986), que logra 2.000 €.