Ryanair ofrece 23 días por año trabajado a los despedidos en Lavacolla o traslados a otras terminales a media jornada

La reunión mantenida ayer entre representantes de Ryanair y de los trabajadores afectados por el cierre de la base de Lavacolla, en Santiago, acabó sin acuerdo. Fuentes sindicales criticaron tras el encuentro la «actitude inmovíbel e rácana» de la compañía y señalaron que solo puso dos opciones sobre la mesa: el despido con una indemnización de 23 días por año trabajado, frente a los 21 que se contemplan en la ley; o la posibilidad de traslados a otras bases en España. Los sindicatos no aceptaron estas condiciones.

En cuanto a los traslados indicaron que la oferta de Ryanair pasa por «recolocar aos traballadores noutros aeroportos pero con contratos a media xornada e sen ningún tipo de axuda xa non para a mudanza, senon tampouco para o aluguer ou desprazamentos». Ante la negación de los sindicatos, las partes han quedado convocadas para el lunes seguir con la negociación. Una vez que este se dé por concluida la empresa tendrá que notificar los despidos a los trabajadores afectados 15 días antes de que estos se ejecuten.

Las fuerzas sindicales mantienen convocada una huelga para el día 20 por el cierre de las base y la extinción de casi un centenar de puestos de trabajo que pretende llevar a cabo Ryanair en Santiago. Indican que esta es solo la primera pieza caída de un efecto dominó que afectará a otras muchas empresas relacionadas con la actividad del aeropuerto de Lavacolla.

Los representantes de los trabajadores consideran que el cierre de la base en Santiago es una medida temporal adoptada por la aerolínea y están convencidos de que pronto volverá a operar en el Rosalía de Castro «porque lle interesa», de ahí que los sindicatos exigiesen expedientes de regulación de empleo temporales.