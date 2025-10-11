CULTURA
Sale la revista ‘Obradoiro. Prospectiva I’ y presentan ‘Tiempo y viaje en la Compostela medieval’
Aparece el número 35 de la publicación el Colexio de Arquitectos de Galicia al tiempo que el Consorcio de Santiago y la USC presentaN un nuevo libro conjunto
Redacción
La Fundación Laboral da Construción en Santiago albergó este viernes la presentación de la revista Obradoiro. Prospectiva I: Paisaxes, del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), mostrada durante un acto al que acudió el concelleiro de urbanismo, Iago Lestegás, entre más asistentes.
El acto contó con la intervención del decano do COAG, Luciano G. Alfaya, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue; así como varias de las personas editoras de la publicación. Este número 35 de dicha publicación está editado por los arquitectos y arquitectas Manuel Bouzas, María Fandiño, Roi Salgueiro e Teresa Sánchez.
Viaje al medievo
Por otra parte, el libro Tiempo y viaje en la Compostela medieval: estudios sobre tiempo, individuo y peregrinación en la Edad Media, fue presentado también este viernes por la tarde durante un acto celebrado en el Paraninfo da Universidade de Santiago (USC). Es un volumen elaborado por Xosé M. Sánchez Sánchez, coeditado por el Consorcio de Santiago y la USC cuyo contenido analiza la percepción del tiempo en la Compostela medieval.
Temática xacobea
Tiempo y viaje en la Compostela medieval: estudios sobre tiempo, individuo y peregrinación en la Edad Media Ofrece al lector un estudio sobre la peregrinación medieval xacobea. Al acto acudió José Antonio Domínguez, gerente del Consorcio de Santiago, entre otras personas protagonistas de la presentación de esta obra que trata los cambios en torno al siglo XII.
