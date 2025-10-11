Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera solidaria por el ictus en Santiago a favor de Dano Cerebral Galicia

La Cidade da Cultura acoge este domingo la II Carrera de Orientación por el Ictus

La Cidade da Cultura acoge este domingo la II Carrera de Orientación por el Ictus / Cedida

Redacción

Santiago

La Cidade da Cultura acogerá este domingo, a partir de las 10:30 horas, la celebración de la II Carrera de Orientación Solidaria por el Ictus, una iniciativa abierta a todas las edades y niveles de carácter familiar y no competitivo, a través de la que se busca combinar deporte, solidaridad y concienciación.

Organizada por el Grupo de Investigación de Ictus Traslacional del IDIS y el club deportivo Aromon Pontevedra, habrá premios para los primeros clasificados en cada categoría y un gran sorteo final con obsequios de las entidades colaboradoras.

Todos los fondos recaudados con las donaciones voluntarias en esta iniciativa en Santiago se destinarán íntegramente a Dano Cerebral Galicia, entidad que presta su apoyo y recursos, además de impulsar proyectos de integración para personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias.

Los organizadores animan además a toda la ciudadanía a aportar su granito de arena, contribuyendo con una ayuda a Dano Cerebral Galicia, ya sea a través de un formulario online o mediante Bizum en el 09280.

