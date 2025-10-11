Carrera solidaria por el ictus en Santiago a favor de Dano Cerebral Galicia

La Cidade da Cultura acogerá este domingo, a partir de las 10:30 horas, la celebración de la II Carrera de Orientación Solidaria por el Ictus, una iniciativa abierta a todas las edades y niveles de carácter familiar y no competitivo, a través de la que se busca combinar deporte, solidaridad y concienciación.

Organizada por el Grupo de Investigación de Ictus Traslacional del IDIS y el club deportivo Aromon Pontevedra, habrá premios para los primeros clasificados en cada categoría y un gran sorteo final con obsequios de las entidades colaboradoras.

Todos los fondos recaudados con las donaciones voluntarias en esta iniciativa en Santiago se destinarán íntegramente a Dano Cerebral Galicia, entidad que presta su apoyo y recursos, además de impulsar proyectos de integración para personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus familias.

Los organizadores animan además a toda la ciudadanía a aportar su granito de arena, contribuyendo con una ayuda a Dano Cerebral Galicia, ya sea a través de un formulario online o mediante Bizum en el 09280.