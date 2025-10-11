Protesta en Santiago contra el sacrificio de tres perros en el Refuxio de Bando

La Alameda de Santiago se convirtió este sábado a mediodía en el escenario de una protesta contra la decisión de acabar con la vida de tres perros en el Refuxio de Bando, uno de ellos el pitbull que atacó a dos trabajadores.

Convocados entre otras por la asociación de voluntariado activo de Bando, Volaban, muchos de los participantes acudieron acompañados por sus mascotas, en una concentración en la que corearon consignas contra el sacrificio de estos animales y reivindicaron soluciones rehabilitadoras y educativas en lugar de una condena a muerte.

Mala gestión

Los miembros del Patronato del Refugio acordaron por mayoría absoluta sacrificar los tres perros, atendiendo según se explicó desde el Concello de Santiago en un comunicado "á recomendación da veterinaria". Una decisión fuertemente criticada por la asociación Volaban, que sostiene que el último suceso acontecido es el resultado de una "mala xestión" por parte del Patronato, al que acusa de no perseguir el bienestar animal, sino "a vía máis rápida e económica".

El PP no votó a favor del sacrificio

Desde el Partido Popular de Santiago, su edil Adrián Villa responsabilizó a Goretti Sanmartín de la situación caótica en el refugio y de la decisión de sacrificar a los tres perros que, según apuntó este sábado fue adoptada con los votos a favor de BNG, CA y PSOE.

Para el político popular, que estuvo presente en la manifestación en la Alameda, la alcaldesa ha hecho una dejación de funciones al no asistir nunca a las reuniones del Patronato y por no haberse ocupado en los dos últimos años "da situación destas instalacións nin dos traballadores, e tampouco dos animais que alí se atopan".

Incidió en que hubo múltiples advertencias de que una situación como la acontecida recientemente con el ataque de un animal podía tener lugar, lo que a su juicio "demostra a total falta de sensibilidade polo benestar animal e que non tivese presidido a última reunión".