Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A USC analizará nun seminario sobre a discriminación a mulleres maiores

A actividade, aberta a todo o público con previa inscrición, terá lugar o xoves 16 de outubro na Facultade de Dereito

Una muller durante un curso de formación para maiores da USC.

Una muller durante un curso de formación para maiores da USC. / Santi Alvite

L.R.

Santiago

A discriminación que sofren as mulleres maiores. Esta temática abordarase o vindeiro 16 de outubro na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago. Persoal experto, fundamentalmente do eido do dereito laboral debatirán no seminario ‘A discriminación padecida polas mulleres maiores: Reflexións tras a entrada en vigor da Lei 15/2022, de 12 de xullo, integral para a Igualdade de trato e a non discriminación’.

O evento, a desenvolver en formato híbrido (presencial e en liña) na sala de xuntas da Facultade, é de balde e aberto a todo o público (previa inscrición en sagrario.cadenas.ruiz@usc.es) e enmárcase nas Axudas á investigación da USC para a realización de proxectos destinados ao desenvolvemento de medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para 2025.

Logo da inauguración ás 9.30 horas, os relatorios darán comezo coa delegada do reitor para a Igualdade da USC e profesora titular de Filosofía do Dereito Sonia Esperanza Rodríguez Boente, que intervirá con ‘As mulleres maiores vítimas de discriminación(es). Unha materia pendente’. A continuación, tomará a palabra José Fernando Lousada Arochena, profesor da Universidade de A Coruña e maxistrado especialista na Orde Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), con ‘Muller e maior: discriminación interseccional’.

A sesión continuará ás 12.30 horas co relatorio ‘A discriminación por asociación: unha visión xudicial’ a cargo de Luis Fernando de Castro Mejuto, profesor da UDC e presidente da (TSXG) e rematará ás 13.30 horas cun debate a modo de conclusións e a clausura do evento.

O seminario está dirixido polas profesoras de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da USC Consuelo Ferreiro Regueiro e Alicia Villalba Sánchez, sendo secretarias a profesora axudante Lara María Munín Sánchez e a investigadora María del Sagrario Cadenas Ruiz. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
  2. La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
  3. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  4. Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
  5. Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
  6. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  7. El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
  8. Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»

A USC analizará nun seminario sobre a discriminación a mulleres maiores

A USC analizará nun seminario sobre a discriminación a mulleres maiores

La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella

La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella

Protesta en Santiago contra el sacrificio de tres perros en el Refuxio de Bando

Protesta en Santiago contra el sacrificio de tres perros en el Refuxio de Bando

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de octubre en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 11 de octubre en Santiago?

Santiago contará con una fábrica europea de IA para acelerar la llegada de la medicina del futuro

Santiago contará con una fábrica europea de IA para acelerar la llegada de la medicina del futuro

Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves

Más de 800 vehículos con suculentos descuentos llegarán a Santiago desde el jueves

Innovadora estratexia molecular da USC: supera a resistencia á quimioterapia

Innovadora estratexia molecular da USC: supera a resistencia á quimioterapia

Sale la revista ‘Obradoiro. Prospectiva I’ y presentan ‘Tiempo y viaje en la Compostela medieval’

Sale la revista ‘Obradoiro. Prospectiva I’ y presentan ‘Tiempo y viaje en la Compostela medieval’
Tracking Pixel Contents