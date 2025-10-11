El rector de la USC espera avances sobre Medicina sin dar fechas e insiste en una facultad descentralizada

«Confío en que sen tardar teremos resultados», aseguró este viernes el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, al ser interrogado por los avances sobre las negociaciones en torno a la titulación de Medicina.

En una rueda de prensa en la Consellería de Sanidade, insistió en la apuesta de la USC por mantener una única facultad en Santiago desarrollando la fórmula de la descentralización.

En fase de acercar posturas

Apuntó que «estamos nunha fase de falar fundamentalmente entre as tres universidades e logo teremos que trasladar o que resulte disto ao grupo de traballo e a comisión», y aunque señaló que no sabe cuál será el resultado de dichos contactos, sí recalcó la idea de defender una única Facultad de Medicina y que se busquen fórmulas «que permitan a utilización de todo o sistema sanitario galego para a mellor formación dos futuros médicos, tanto aproveitando os profesionais que podan asumir tarefas docentes como profesores vinculados como utilizando os hospitais para a formación práctica, e esa fórmula que se coñece como descentralización é a que a defende a Universidade de Santiago como proposta» frente a la posibilidad de contar con varias facultades, ya sea incorporando una nueva en A Coruña o en Vigo, o en ambas ciudades además de la de la USC, si bien resaltó que «estamos nesta fase de falar e achegar posturas».

Declaraciones a las que el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no quiso añadir nada más en la rueda de prensa celebrada en su consellería.

Contactos casi diarios

También este jueves el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, hablaba sobre esos contactos entre las tres instituciones universitarias gallegas, y aunque dijo que no podía ni debía adelantar nada sobre dichas negociaciones, aseguró que los contactos se mantienen de forma casi diaria y que se sigue avanzando.

Por último, volvió a mostrar su moderado optimismo respecto a la posibilidad de que las tres universidades acaben alcanzando un acuerdo sobre el grado de Medicina, después de la polémica desatada en torno a esta titulación tras haber solicitado el pasado mes de mayo el rector de la UDC, Ricardo Cao, poder impartir en la institución a la que representa esta titulación en el curso 2027-2028.