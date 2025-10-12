Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy 12 de octubre en Santiago?

Última jornada de la Selic, festival de magia, música y teatro, entre las propuestas para este domingo en Compostela

Lucía Aldao, vocalista de PAVA

Lucía Aldao, vocalista de PAVA / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Selic y Encantos en Compostela

LIBROS Y MAGIA. En la jornada final de la feria Selic en la carpa de A Quintana, Juan Baquero habla a las 12 h. de Lola Feroz!; a las 13 h., se presenta As histórias do futuro de Machado de Assis, con la doctora Alva Martínez Teixeiro y el doctor Carlos Paulo Martínez Pereiro. A las 17 horas, cita con Raquel Senra. Y a las 18:30 h., Mónica Camaño, Xose Barato e Inés Salvado leerán fragmentos de James Baldwin, Maria Zef, Paola Drigo...Y a las 20 h., Lucía Aldao y Samuel Merino ofrecen poesía y música. Y dentro del festival Encantos en Compostela, magia con entrada libre en el Clínico (11 horas; con Gonzalo Albiñana), Conxo (CSC Aurelio Aguirre, 18 h., con Samuel Moreno), Lavacolla (Multiusos, 12:30 h., con S. M.) y en el CSC Casa Agraria (1 2 h., con Iago Saavedra).

Juegos en A Casa das Máquinas y Sumrrá en As Crechas

DOBLE CITA. A Casa das Máquinas ofrece, dentro del ciclo A Tropa na Casa · Xogamos, una actividad con juegos y juguetes, Llega de 11 horas y 13 h. con acceso gratuito. Además, a las 21 horas, en el pub Casa das Crechas, concierto de jazz del grupo compostelano Sumrrá, con entradas a 9,50 euros y descuento del 50% para menores de 25 años. La banda está formada por los músicos Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabajo) y L.A.R. Legido (batería).

El trío Sumrrá actúa esta noche en la Casa das Crechas

El trío Sumrrá actúa esta noche en la Casa das Crechas / cedida

Entradas con descuento para ‘A serie clopen’

ARTES ESCÉNICAS. La obra de teatro A serie clopen se ofrece, a las 18 horas, en el Salón Teatro con entrada a 6 euros (cada sesión dominical lleva descuento respecto a la tarifa habitual de 10 €). Es una producción del Centro Dramático Galego (CDG), con Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hess, Raquel Oitavén, Inés Santos, Guillermo Solo y Natalia Pajarito.

‘A serie clopen’ en el Salón Teatro

‘A serie clopen’ en el Salón Teatro / Cedida

Cristian Silva en la sala Capitol

Cristian Silva presenta hoy en Santiago un disco llamado Un home tranquilo, eje del concierto que, con su banda y una lista de personas invitadas por revelar, da en el escenario de la sala Capitol, a las 19:30 horas, con entradas a la venta desde 15 euros. Aparte de músico con carrera propia, este barbado multi-instrumentista y compositor gallego tiene también trayectoria como docente de gaita, percusión y acordeón en escuelas y conservatorios de Galicia.

