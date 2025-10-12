Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FOTOGRAFÍA

Estrellas de la fotografía hilan una exposición xacobea que salta de Santiago a Zamora

Titulada 'La Vía de la Plata. Aires del Sur' reúne imágenes de Nicolás Muller, Otto Wunderlich, Jean Laurent, Ana Turbau, Carmenchu Alemán o los Premios Nacionales Castro Prieto y Cristina García Rodero.

Foto del Centro Cultural La Alhóndiga de Zamora con la muestra 'La Vía de la Plata. Aires del Sur', que incluye imágenes de Santiago.

Foto del Centro Cultural La Alhóndiga de Zamora con la muestra 'La Vía de la Plata. Aires del Sur', que incluye imágenes de Santiago. / Ceida Cidade da Cultura

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Estrellas de la fotografía hilan una exposición xacobea que ha saltado desde Santiago al Centro Cultural La Alhóndiga de Zamora. Titulada La Vía de la Plata. Aires del Sur, reúne imágenes de Nicolás Muller, Otto Wunderlich, Jean Laurent, Ana Turbau, Carmenchu Alemán o de creadores que han ganado respectivos Premios Nacionales como Castro Prieto y Cristina García Rodero. La comisaria de esta exposición que recorre 150 años y unos mil kilómetros, es Lucía Laín, historiadora, comisaria, guionista y documentalista.

Programa de itinerancias

Su viaje desde Galicia a tierras zamoranas es parte del programa de itinerancias desarrollado por la Xunta de Galicia y la Fundación Cidade da Cultura "con el objetivo de llevar la programación del Museo Centro Gaiás a villas y ciudades dentro y fuera de Galicia", más allá de su estancia en Compostela, detalla la organización.

La Vía de la Plata. Aires del Sur se ha visto antes en espacios de Vigo, Baiona, Tui, Ponteareas, Ribadavia, Pontevedra, A Coruña o Madrid.

Santiago en una imagen de Muller, en 1957.

Santiago en una imagen de Muller, en 1957. / Cedida Museo Centro Gaiás

Varias generaciones

Esta colección que ya pasó además por el Museo Centro Gaiás, contiene 140 imágenes de 40 fotógrafos y fotógrafas, una mirada coral que junta a diversas generaciones para plasmar caminos y gentes alrededor de la Vía de la Plata desde finales del siglo XIX.

Así, hay fotos de António Passaporte, Aurélio da Paz dos Reis, Enrique Guinea, J. Lacoste, Jean Poujade, Jean Laurent, José Suárez, Juan Miguel Pando Barrero, Luis Agromayor, Manuel Cuenca, Martínez Hebert, Nicolás Muller, Otto Wunderlich, Jaime Pacheco, R. Onieva, Ramón Parada Justel o Roberto Arranz y junto a sus imágenes, la exposición incluye trabajos de artistas de la fotografía contemporánea como la pareja de premios nacionales que forman Cristina García Rodero y Juan Manuel Castro Prieto, y también Anna Turbau, Andrés Marín, Antón Buciños, Atín Aya, Brais Lorenzo, Carmenchu Alemán, Fernando Manso, Iñaki Matilla, Javier Berasaluce, José Manuel Navia, Juan Manuel Báez Mezquita, Laura Martínez Lombardía, Luis Vioque, M. Castro Baro, Manuel G. Vicente, Miguel Muñiz, Roberto de la Torre, Tere Fernández, Vicente López Tofiño y Yorgos Karailias.

'Fronteira León-Ourense' (2019), de Antón Buciños.

'Fronteira León-Ourense' (2019), de Antón Buciños. / Cedida Museo Centro Gaiás

Textos de apoyo

La fotografía se conjuga con textos literarios de Manuel Curros Enríquez, Vicente Risco, Sofía Casanova, Federico García Lorca o Antonio Machado, entre más aportaciones. Esta muestra itinerante continúa la serie expositiva iniciada por El Camino Portugués. Memorias de mar y piedra.

TEMAS

